Путин рассказал, когда планирует поставить вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин полагает, что может привиться от коронавируса вакциной « Спутник V » в конце лета или начале осени, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на спецкорреспондента Андрея Колесникова.

О вероятных сроках своей вакцинации глава государства рассказал во время встречи с руководителями российских СМИ.

По словам президента, указанный срок связан с тем, что ему придется много ездить.

При этом Путин подчеркнул, что он не намерен «обезьянничать» и делать прививку специально перед камерами.

Напомним, что в декабре 2020 года на ежегодной пресс-конференции президента России редактор алтайской газеты «Змеиногорский вестник» Людмила Кейбол спросила Владимира Путина, привился ли он от COVID-19.