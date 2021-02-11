Какая прививка лучше и есть ли побочные эффекты. Что нужно знать о вакцинации от COVID-19

1 Какие вакцины есть в России?

1. Гам-Ковид-Вак (Спутник V) — первая вакцина от коронавируса в России, которая разработана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (Москва). Прививка получила регистрационное удостоверение 11 августа 2020 года (регистрационное удостоверение ЛП-006395), а иммунизация населения началась 10 декабря 2020 года. Первыми начали вакцинироваться учителя и врачи. С 18 января началась масштабная общенациональная вакцинация.

Именно эта вакцина сейчас используется в Алтайском крае.

Спутник V — рекомбинантный препарат, который разработан методом генной инженерии. Основной для него стали фрагменты безопасного аденовируса, который работает как вектор — доставляет коронавирусные белки в организм, а затем иммунная система их распознает, и начинаются процессы образования антител и защитных Т-клеток.

2. Вторая вакцина от коронавируса в России — пептидный состав ЭпиВакКорона, который изобрели сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск). Она зарегистрирована 13 октября 2020 года (регистрационное удостоверение ЛП-004504). Первые партии уже поступили в регионы, поэтому добровольцы могут пройти вакцинацию ЭпиВакКорона.

На территорию Алтайского края эта вакцина еще не поступала.

Состав и принцип действия вакцины Вектора от коронавируса отличается от Гам-Ковид-Вак. При изготовлении этого препарата не применялись аденовирусные векторы и естественные белки возбудителя SARS-CoV-2. ЭпиВакКорона представляет собой «белковый коктейль» из искусственно синтезированных коронавирусных протеинов, которые при попадании в организм вызывают стойкий иммунный ответ, однако не способны спровоцировать заболевание.