Какая прививка лучше и есть ли побочные эффекты. Что нужно знать о вакцинации от COVID-19

1. Гам-Ковид-Вак (Спутник V) — первая вакцина от коронавируса в России, которая разработана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (Москва). Прививка получила регистрационное удостоверение 11 августа 2020 года (регистрационное удостоверение ЛП-006395), а иммунизация населения началась 10 декабря 2020 года. Первыми начали вакцинироваться учителя и врачи. С 18 января началась масштабная общенациональная вакцинация.
Именно эта вакцина сейчас используется в Алтайском крае.
Спутник V — рекомбинантный препарат, который разработан методом генной инженерии. Основной для него стали фрагменты безопасного аденовируса, который работает как вектор — доставляет коронавирусные белки в организм, а затем иммунная система их распознает, и начинаются процессы образования антител и защитных Т-клеток.
2. Вторая вакцина от коронавируса в России — пептидный состав ЭпиВакКорона, который изобрели сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск). Она зарегистрирована 13 октября 2020 года (регистрационное удостоверение ЛП-004504). Первые партии уже поступили в регионы, поэтому добровольцы могут пройти вакцинацию ЭпиВакКорона.
На территорию Алтайского края эта вакцина еще не поступала.
Состав и принцип действия вакцины Вектора от коронавируса отличается от Гам-Ковид-Вак. При изготовлении этого препарата не применялись аденовирусные векторы и естественные белки возбудителя SARS-CoV-2. ЭпиВакКорона представляет собой «белковый коктейль» из искусственно синтезированных коронавирусных протеинов, которые при попадании в организм вызывают стойкий иммунный ответ, однако не способны спровоцировать заболевание.
Спутник V на заключительном этапе клинических испытаний показал эффективность 91,4%, а его эффективность против тяжелых случаев COVID-19 составляет 100%.
Создатели ЭпиВакКорона также сообщают о результатах около 90%, однако до завершения пострегистрационных испытаний о точных цифрах говорить пока рано.
Что касается новых вакцин от коронавируса в России, которые еще не получили регистрационные удостоверения, об их действии можно будет судить после завершения 3-й фазы клинических исследований.
Сравнивать сегодня две использующиеся в России вакцины некорректно. О каких-то данных мы могли бы говорить только в случае проведения прямых сравнительных клинических исследований. Но, такие исследования, конечно, никто пока не проводил.
Поэтому любые доводы в пользу одной или другой вакцины, которые сейчас можно услышать, — это субъективные ощущения разных людей.
В инструкции к вакцине Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), которая сейчас используется в Алтайском крае, перечисляется несколько групп противопоказаний:
- Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострения хронических болезней. В таких случаях вакцинация возможна не ранее, чем через 2−4 недели после выздоровления или ремиссии;
- Нетяжелые ОРВИ, острые инфекционные заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Вакцинация допускается после нормализации температуры;
- Беременность и период грудного вскармливания. Прививка возможна только после завершения ГВ;
- Возраст до 18 лет. Вакцинация не допускается «в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности» сказано в инструкции.
Кроме перечисленных противопоказаний в инструкции к Гам-КОВИД-Вак есть раздел «Применение с осторожностью». Как поясняют специалисты, это значит: указанные в данном списке заболевания и состояния могут и не являться преградой для вакцинации. В каждом конкретном случае решение должен принять врач после знакомства с историей болезни и выяснения состояния пациента. С осторожностью может допускаться прививка:
- При хронических заболеваниях печени и почек;
- Выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет);
- Тяжелых заболеваниях системы кроветворения;
- Эпилепсии, инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы;
- Заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца);
- Первичных и вторичных иммунодефицитах;
- Аутоиммунных заболеваниях;
- Заболеваниях легких, астме и ХОБЛ;
- У пациентов с диабетом и метаболическим синдромом;
- С аллергическими реакциями, атопией, экземой.
Вакцина не заражает пациента коронавирусом в какой бы то ни было форме. Ответную реакцию организма вызывают не живые компоненты вакцины. Поэтому даже если в организме есть антитела, они не смогут заблокировать действие вакцины.
Сейчас в мире еще нет данных о том, какой уровень антител к коронавирусу считать защитным. Пока непонятно, сколько по времени держится естественно приобретенный иммунитет.
Поэтому пока у нас нет ответа на вопрос, нужна ли переболевшему человеку вакцинация.
Но прививка точно не навредит. Тем более, что со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, и возникает опасность повторного заражения.
В открытом клиническом исследовании безопасности, переносимости и иммуногенности препарата Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), нежелательные явления (НЯ) по частоте встречаемости могут быть расценены как встречающиеся часто и очень часто, определить более точно встречаемость нежелательных явлений не представляется возможным из-за ограниченности выборки участников исследования. После вакцинации были зарегистрированы следующие:
«Общие нарушения и реакции в месте введения»: относились: гипертермия, боль, отек, зуд в месте вакцинации, астения, боль, недомогание, пирексия, повышение температуры кожи в месте вакцинации, снижение аппетита.
«Нарушения со стороны нервной системы»: головная боль, диарея.
«Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения»: боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, ринорея.
Такие случаи возможны, и здесь важно понимать, что причина, а что следствие. В вакцине Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), нет возбудителя COVID-19, поэтому она не может вызвать болезнь. Если человек заболел после прививки, значит, в момент вакцинации уже был инфицирован, но из-за отсутствия симптомов не знал об этом.
Если инфицирование произошло незадолго или в день вакцинации, то проведенные до этого тесты на присутствие коронавируса и антител к нему могут быть отрицательными.
Заболевание COVID-19 после первой прививки — совпадение, следствие того, что человек был инфицирован или же подхватил вирус сразу после вакцинирования. Это не так уж невероятно, учитывая высокую заболеваемость.
Имеющиеся мутации коронавируса незначительны, поэтому вакцина защищает от всех известных штаммов COVID-19.
Конечно, решение о вакцинации каждый принимает сам или вместе с лечащим врачом, исходя из имеющихся заболеваний и текущего состояния. Если противопоказаний нет, нужно взвесить все риски для здоровья: с прививкой они намного ниже, чем с COVID-19. К тому же есть данные, что более сильный иммунитет формируется как раз после вакцинации.
Согласно моделям, у 22% населения планеты есть минимум одно заболевание, которое увеличивает риск тяжелой формы COVID-19. Но и легкая форма — удар по организму.
У некоторых переболевших отмечается длинный «ковидный хвост» — нежелательные последствия. Не исследованы долгосрочные эффекты перенесенного заболевания. Стоит учесть и потерю трудоспособности минимум на две-три недели, а иногда и дольше, затраты на лекарства. А главное — повышенную вероятность заразить членов семьи.