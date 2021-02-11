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Какая прививка лучше и есть ли побочные эффекты. Что нужно знать о вакцинации от COVID-19

Вакцинация от COVID-19 продолжается в Алтайском крае. В связи с масштабом кампании в Алтайском государственном медицинском университете ответили на самые распространенные вопросы, связанные с ней. Комментарии подготовила заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АГМУ, доктор медицинских наук Татьяна Сафьянова.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.
1 Какие вакцины есть в России?

1. Гам-Ковид-Вак (Спутник V) — первая вакцина от коронавируса в России, которая разработана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (Москва). Прививка получила регистрационное удостоверение 11 августа 2020 года (регистрационное удостоверение ЛП-006395), а иммунизация населения началась 10 декабря 2020 года. Первыми начали вакцинироваться учителя и врачи. С 18 января началась масштабная общенациональная вакцинация.

Именно эта вакцина сейчас используется в Алтайском крае.

Спутник V — рекомбинантный препарат, который разработан методом генной инженерии. Основной для него стали фрагменты безопасного аденовируса, который работает как вектор — доставляет коронавирусные белки в организм, а затем иммунная система их распознает, и начинаются процессы образования антител и защитных Т-клеток.

2. Вторая вакцина от коронавируса в России — пептидный состав ЭпиВакКорона, который изобрели сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск). Она зарегистрирована 13 октября 2020 года (регистрационное удостоверение ЛП-004504). Первые партии уже поступили в регионы, поэтому добровольцы могут пройти вакцинацию ЭпиВакКорона.

На территорию Алтайского края эта вакцина еще не поступала.

Состав и принцип действия вакцины Вектора от коронавируса отличается от Гам-Ковид-Вак. При изготовлении этого препарата не применялись аденовирусные векторы и естественные белки возбудителя SARS-CoV-2. ЭпиВакКорона представляет собой «белковый коктейль» из искусственно синтезированных коронавирусных протеинов, которые при попадании в организм вызывают стойкий иммунный ответ, однако не способны спровоцировать заболевание.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.
2 Какова эффективность вакцин от коронавируса?

Спутник V на заключительном этапе клинических испытаний показал эффективность 91,4%, а его эффективность против тяжелых случаев COVID-19 составляет 100%.

Создатели ЭпиВакКорона также сообщают о результатах около 90%, однако до завершения пострегистрационных испытаний о точных цифрах говорить пока рано.

Что касается новых вакцин от коронавируса в России, которые еще не получили регистрационные удостоверения, об их действии можно будет судить после завершения 3-й фазы клинических исследований.

3 Какая вакцина лучше?

Сравнивать сегодня две использующиеся в России вакцины некорректно. О каких-то данных мы могли бы говорить только в случае проведения прямых сравнительных клинических исследований. Но, такие исследования, конечно, никто пока не проводил.

Поэтому любые доводы в пользу одной или другой вакцины, которые сейчас можно услышать, — это субъективные ощущения разных людей.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.
4 Есть ли противопоказания к вакцинации?

В инструкции к вакцине Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), которая сейчас используется в Алтайском крае, перечисляется несколько групп противопоказаний:

  1. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострения хронических болезней. В таких случаях вакцинация возможна не ранее, чем через 2−4 недели после выздоровления или ремиссии;
  2. Нетяжелые ОРВИ, острые инфекционные заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Вакцинация допускается после нормализации температуры;
  3. Беременность и период грудного вскармливания. Прививка возможна только после завершения ГВ;
  4. Возраст до 18 лет. Вакцинация не допускается «в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности» сказано в инструкции.

Кроме перечисленных противопоказаний в инструкции к Гам-КОВИД-Вак есть раздел «Применение с осторожностью». Как поясняют специалисты, это значит: указанные в данном списке заболевания и состояния могут и не являться преградой для вакцинации. В каждом конкретном случае решение должен принять врач после знакомства с историей болезни и выяснения состояния пациента. С осторожностью может допускаться прививка:

  1. При хронических заболеваниях печени и почек;
  2. Выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет);
  3. Тяжелых заболеваниях системы кроветворения;
  4. Эпилепсии, инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы;
  5. Заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца);
  6. Первичных и вторичных иммунодефицитах;
  7. Аутоиммунных заболеваниях;
  8. Заболеваниях легких, астме и ХОБЛ;
  9. У пациентов с диабетом и метаболическим синдромом;
  10. С аллергическими реакциями, атопией, экземой.
Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.
5 Если человек перенес коронавирусную инфекцию, можно ли ставить прививку?

Вакцина не заражает пациента коронавирусом в какой бы то ни было форме. Ответную реакцию организма вызывают не живые компоненты вакцины. Поэтому даже если в организме есть антитела, они не смогут заблокировать действие вакцины.

Сейчас в мире еще нет данных о том, какой уровень антител к коронавирусу считать защитным. Пока непонятно, сколько по времени держится естественно приобретенный иммунитет.

Поэтому пока у нас нет ответа на вопрос, нужна ли переболевшему человеку вакцинация.

Но прививка точно не навредит. Тем более, что со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, и возникает опасность повторного заражения.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.
6 Какие побочные эффекты после вакцинации могут быть?

В открытом клиническом исследовании безопасности, переносимости и иммуногенности препарата Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), нежелательные явления (НЯ) по частоте встречаемости могут быть расценены как встречающиеся часто и очень часто, определить более точно встречаемость нежелательных явлений не представляется возможным из-за ограниченности выборки участников исследования. После вакцинации были зарегистрированы следующие:

«Общие нарушения и реакции в месте введения»: относились: гипертермия, боль, отек, зуд в месте вакцинации, астения, боль, недомогание, пирексия, повышение температуры кожи в месте вакцинации, снижение аппетита.

«Нарушения со стороны нервной системы»: головная боль, диарея.

«Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения»: боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, ринорея.

7 Можно ли заболеть короавирусной инфекции после вакцинации?

Такие случаи возможны, и здесь важно понимать, что причина, а что следствие. В вакцине Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), нет возбудителя COVID-19, поэтому она не может вызвать болезнь. Если человек заболел после прививки, значит, в момент вакцинации уже был инфицирован, но из-за отсутствия симптомов не знал об этом.

Если инфицирование произошло незадолго или в день вакцинации, то проведенные до этого тесты на присутствие коронавируса и антител к нему могут быть отрицательными.

Заболевание COVID-19 после первой прививки — совпадение, следствие того, что человек был инфицирован или же подхватил вирус сразу после вакцинирования. Это не так уж невероятно, учитывая высокую заболеваемость.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.
8 Защищает ли прививка от мутировавшего коронавируса — британского, бразильского или южно­африканского штаммов?

Имеющиеся мутации коронавируса незначительны, поэтому вакцина защищает от всех известных штаммов COVID-19.

9 Не лучше ли переболеть коронавирусной инфекцией?

Конечно, решение о вакцинации каждый принимает сам или вместе с лечащим врачом, исходя из имеющихся заболеваний и текущего состояния. Если противопоказаний нет, нужно взвесить все риски для здоровья: с прививкой они намного ниже, чем с COVID-19. К тому же есть данные, что более сильный иммунитет формируется как раз после вакцинации.

Согласно моделям, у 22% населения планеты есть минимум одно заболевание, которое увеличивает риск тяжелой формы COVID-19. Но и легкая форма — удар по организму.

У некоторых переболевших отмечается длинный «ковидный хвост» — нежелательные последствия. Не исследованы долгосрочные эффекты перенесенного заболевания. Стоит учесть и потерю трудоспособности минимум на две-три недели, а иногда и дольше, затраты на лекарства. А главное — повышенную вероятность заразить членов семьи.

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