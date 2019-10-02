Алтайский край стал лидером по числу больных пенсионеров

В Алтайском крае пенсионеры болеют чаще всех в России. Такой вывод следует из данных Минздрава РФ за 2018 год.

Так, в Алтайском крае на 100 тысяч населения старше трудоспособного возраста приходится 331 983 заболевания, пишет news.ru. На втором месте Санкт-Петербург (323 085 заболеваний). В антирейтинг также вошла Чувашская Республика (311 681) и Ненецкий автономный округ (309 262).

Реже всего болеют пожилые россияне в Курской области (114 568) и Республике Адыгея (122 496).

Самые распространенные заболевания среди пенсионеров — это болезни сердечно-сосудистой системы. Больше всего смертей регистрируется именно в результате этого типа заболеваний.

Ранее altapress.ru писал, что в Алтайском крае отмечается наибольший уровень заболеваемости гастритом и дуоденитом.