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Здоровье

Алтайский край удерживает лидерство в рейтинге по психическим заболеваниям

Алтайский край снова первый в России по психическим заболеваниям. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева.

Женщина в одиночестве.
Женщина в одиночестве.
открытые источники (CC0)

По итогам 2018 года в Алтайском крае зафиксировали наибольшее число психиатрических диагнозов в России. Число заболевших на 100 тысяч населения составляет 6271,2 человек. Такие же данные приводили исследователи и по итогам 2017 года.

По данным Минздрава, самыми распространенными психическими диагнозами у россиян в 2018 году стали расстройства непсихотического характера: легкие депрессии, тревожность, неврозы, поведенческие расстройства у детей и подростков.

Количество заболевших на 100 тысяч населения

  • Алтайский край 6271,2
  • Чукотский автономный округ 5193,7
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4718,4
  • Пермский край 4141,3
  • Красноярский край 3931,3
  • Чечня 955
  • Ингушетия 1157,8
  • Северная Осетия 1262,7
  • Кабардино-Балкария 1447,4
  • Москва 1667,4
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