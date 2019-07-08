Алтайский край удерживает лидерство в рейтинге по психическим заболеваниям

По итогам 2018 года в Алтайском крае зафиксировали наибольшее число психиатрических диагнозов в России. Число заболевших на 100 тысяч населения составляет 6271,2 человек. Такие же данные приводили исследователи и по итогам 2017 года.
По данным Минздрава, самыми распространенными психическими диагнозами у россиян в 2018 году стали расстройства непсихотического характера: легкие депрессии, тревожность, неврозы, поведенческие расстройства у детей и подростков.
Количество заболевших на 100 тысяч населения
- Алтайский край 6271,2
- Чукотский автономный округ 5193,7
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4718,4
- Пермский край 4141,3
- Красноярский край 3931,3
- Чечня 955
- Ингушетия 1157,8
- Северная Осетия 1262,7
- Кабардино-Балкария 1447,4
- Москва 1667,4