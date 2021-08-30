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Здоровье

Алтайский край в 2021 году получит небывалое количество медицинской техники

В Алтайском крае приобретут 47 единиц тяжелой медицинской техники в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает региональный минздрав.

Томограф.
Томограф.
zdravalt.ru

В больницах и поликлиниках края появятся современные компьютерные томографы, маммографы и рентгенаппараты.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов подчеркнул, что в регионе впервые за один год установят столько оборудования — 47 единиц.

«Программа модернизации позволит не только заменить устаревшее оборудование, которое выработало свой ресурс и морально устарело, но и установить его там, где раньше вообще не было. Например, будут закуплены восемь маммографов и два компьютерных томографа в Заринске и Благовещенке, ранее пациентам для обследования приходилось ехать за пределы района», — отметил министр.

Сейчас в медучреждениях подготавливают помещения для нового оборудования — на эти цели из краевого бюджета выделили около 100 млн рублей.

Специалисты пояснили, что для установки медтехники недостаточно покрасить стены — помещение должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим и радиационным требованиям.

Ранее Попова попросили заглянуть к окулисту и одним глазком посмотреть на «доисторические приборы» в кабинетах врачей.

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