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Алтайский край вошел в список «вирусно суверенных» регионов

В России более чем вдвое снизилось число регионов с особенно жесткими мерами борьбы с эпидемией. Такие меры принимаются лишь в шести субъектах пишет Lenta.

Маска.
Маска.
CCO

«Индекс вирусного суверенитета» подготовил фонд «Петербургская политика». Только Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.

Эксперты оценивали число и жесткость ограничений, включая закрытие границ и ограничение транспортного сообщения. Кроме того, проанализировали некоторые субъективные показатели, например, нагнетание подозрительности в адрес «москвичей».

В марте в группе с высоким индексом было 14 регионов. При этом Москва и Подмосковье не были включены в рейтинг.

40 регионов вошли в группу со средним уровнем вирусного суверенитета. Так, в некоторых из них были введены ограничения на передвижение людей, а в других — обязательная изоляция для приехавших из Москвы. При этом в 37 субъектах индекс вирусного суверенитета на низком уровне.

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