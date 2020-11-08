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Алтайский край закупает антиковидные препараты на десятки миллионов рублей

Центр госзакупок Алтайского края в последних числах октября и начале ноября объявил крупные аукционы по приобретению препаратов, применяемых при лечении COVID-19: левофлоксацина, цефтриаксона и дексаметазона, интерферона-альфа и гепарина.

Препараты. Лекарства.
Препараты. Лекарства.
Pixabay.com

Самый крупный лот — на приобретение антибиотика левофлоксацина, его начальная цена — 57,8 млн рублей. Левофлоксацин закупается в форме раствора для инфузий и в таблетках. Заявки принимаются до 17 ноября.

Антибиотик дексаметазон в форме таблеток и раствора для внутримышечного и внутривенного введения покупается на 5,5 млн рублей (стартовая цена). Заявки принимают до 10 ноября.

Центр госзаказа разместил также аукционы на закупку антибиотика цефтриаксона на 14 мон рублей, заявки принимают до 10 ноября.

Кроме того, Altapress.ru нашел два тендера на покупку интерферона-альфа — на 2,5 и 3,9 млн рублей, заявки принимают до 10 и 17 ноября.

Вероятно, закупаются препараты (по крайней мере, часть приобретаемых объемов), предназначенные для бесплатной выдачи амбулаторным больным коронавирусной инфекций — на эти цели Алтайскому краю выделено 87 млн рублей, сообщил 6 ноября губернатор края Виктор Томенко.

Комментируя ситуацию на рынке лекарств, сообщил: правительство края столкнулось с дефицитом лекарств у потенциальных поставщиков — повышенный спрос на лекарства сейчас во всех регионах.

В то же время в госпиталях, где проходят лечение больные коронавирусом, по словам губернатора, сделан существенный запас препаратов.

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