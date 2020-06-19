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Здоровье

Алтайский министр рассказал, по какой формуле оценивают коронавирусную ситуацию

В Алтайском крае пока не самая благоприятная эпидемиологическая ситуация. О том, по каким показателям ее оценивают власти, рассказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края
Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края
Фото: Дмитрий Лямзин

Об этом речь зашла в интервью, которое министр дал газете «Новое время» Немецкого района. Попов рассказал из чего складывается коэффициент распространения инфекции.

«Берутся показатели за последние 4 дня — 69, 72, 72, 71, они суммируются. Также складываются цифры за предыдущие 4 дня. Сумма последних четырех цифр делится на предыдущую сумму, получается коэффициент распространения. Если этот коэффициент меньше 1, то считается, что ситуация в субъекте стабильная», — сказал чиновник.

На втором этапе показатель должен быть 0,8%, на третьем — 0,5%.

«Этот показатель идет на субъект, его нельзя применять к районам, где цифры существенно ниже», — подчеркнул министр.

По данным на 19 июня в крае общее число заболевших составляет 3153 человека, выздоровело — 2127, скончалось — 49.

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