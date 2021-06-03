Алтайский министр здравоохранения побывал в психоневрологическом санатории

Глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов с рабочим визитом посетил Краевой психоневрологический детский санатории, чтобы оценить условия, обсудить текущие проблемы и планы.

По мнению министра, внимание стоит уделить социальной реабилитации детей с наиболее тяжелыми формами заболевания: создать условия не только для лечения ребенка, но и для обучения его навыкам, пригодным в быту, а также учить родителей создавать безопасные условия дома.

Помимо прочего обсуждалось и введение дистанционных консультации для родителей детей, прошедших лечение в санатории.

«Чтобы не оставлять их один на один с проблемой, а помогать, наблюдать, советовать — появилась идея создания некоего дистанционного консультативного центра, куда посредством видеозвонков можно будет обратиться с вопросом и получить необходимую поддержку», — рассказали в минздраве.

Ранее стало известно, что Алтайский край вошел в тройку регионов по числу душевнобольных детей.