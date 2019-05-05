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Здоровье

Алтайский Минздрав не нашел нарушений в действиях врача, отказавшего дедушке с язвой

Отказ в медицинской помощи дедушке с язвой в больнице Новоалтайска не нашел документального подтверждения, сообщил сайт Минздрава Алтайского края.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова.

Дежурный врач рассказал ведомству, что принял пациента сразу после необходимого осмотра и постановки диагноза. Минздрав рекомендует родственникам пациента обратиться к и. о. главного врача Новоалтайской горбольницы Наталье Дуге. Рассмотрение случая взято на контроль министерства.

Напомним, СМИ сообщили, что 2 мая в горбольницу Новоалтайска родственники привезли дедушку с язвой — он кашлял кровью, задыхался и не мог говорить. По словам внучки, дежурный врач вел себя невнимательно, а затем и вовсе отказался осматривать пациента, посоветовал «пригласить для него попа».

Доктор из реанимации пришел только через 40 минут. Со слов родных, у дедушки диагностировали прободную язву с внутренним кровотечением, потребовалась откачка крови из легких.

В региональном следкоме заявили, что проведут проверку фактов, изложенных в СМИ.

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