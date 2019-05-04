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Здоровье

СМИ: врач новоалтайской больницы отказал пациенту с язвой и посоветовал обратиться к попу

В Новоалтайске дежурный врач горбольницы отказался осматривать пациента, который кашлял кровью и не мог говорить, и предложил его родственникам искать поддержки у священника. Подробности истории рассказывает «Толк» со ссылкой на внучку пациента Ксению.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Дмитрий Кудрявцев

По словам девушки, 2 мая ее дедушка почувствовал себя плохо, начал кашлять кровью и задыхаться. «Скорая» поставила мужчине укол и рекомендовала срочную госпитализацию. Близкие отвезли мужчину в городскую больницу им. Л.Я. Литвиненко, где к ним вызвали дежурного хирурга, сообщила Ксения.

«Он дедушку начал расспрашивать — что и как, а тот даже говорить не может. Я врачу говорю, что сама все объясню. На что тот заявил, что вообще-то не со мной разговаривает. В итоге он сказал, что вообще дедушку смотреть не будет и чтобы мы «вызывали попа», — рассказала Ксения, отметив, что врач отказался называть свое имя.

Доктор из реанимации пришел только через 40 минут. Больному назначили рентген-снимок и отвезли пациента в отделение реанимации. Со слов родных, у дедушки диагностировали прободную язву с внутренним кровотечением, потребовалась откачка крови из легких.

На момент публикации новости руководство медицинского учреждения было недоступно для комментариев.

В региональном следкоме заявили, что проведут проверку фактов, изложенных в СМИ.

Это не первый случай, когда пациенты жалуются на работу врачей в приемном отделении в этой больнице. В августе прошлого года житель Новоалтайска написал в соцсетях, что его отцу с переломом ноги отказали в приеме.

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