СМИ: врач новоалтайской больницы отказал пациенту с язвой и посоветовал обратиться к попу

По словам девушки, 2 мая ее дедушка почувствовал себя плохо, начал кашлять кровью и задыхаться. «Скорая» поставила мужчине укол и рекомендовала срочную госпитализацию. Близкие отвезли мужчину в городскую больницу им. Л.Я. Литвиненко, где к ним вызвали дежурного хирурга, сообщила Ксения.
«Он дедушку начал расспрашивать — что и как, а тот даже говорить не может. Я врачу говорю, что сама все объясню. На что тот заявил, что вообще-то не со мной разговаривает. В итоге он сказал, что вообще дедушку смотреть не будет и чтобы мы «вызывали попа», — рассказала Ксения, отметив, что врач отказался называть свое имя.
Доктор из реанимации пришел только через 40 минут. Больному назначили рентген-снимок и отвезли пациента в отделение реанимации. Со слов родных, у дедушки диагностировали прободную язву с внутренним кровотечением, потребовалась откачка крови из легких.
На момент публикации новости руководство медицинского учреждения было недоступно для комментариев.
В региональном следкоме заявили, что проведут проверку фактов, изложенных в СМИ.
Это не первый случай, когда пациенты жалуются на работу врачей в приемном отделении в этой больнице. В августе прошлого года житель Новоалтайска написал в соцсетях, что его отцу с переломом ноги отказали в приеме.