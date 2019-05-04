СМИ: врач новоалтайской больницы отказал пациенту с язвой и посоветовал обратиться к попу

По словам девушки, 2 мая ее дедушка почувствовал себя плохо, начал кашлять кровью и задыхаться. «Скорая» поставила мужчине укол и рекомендовала срочную госпитализацию. Близкие отвезли мужчину в городскую больницу им. Л.Я. Литвиненко, где к ним вызвали дежурного хирурга, сообщила Ксения.

«Он дедушку начал расспрашивать — что и как, а тот даже говорить не может. Я врачу говорю, что сама все объясню. На что тот заявил, что вообще-то не со мной разговаривает. В итоге он сказал, что вообще дедушку смотреть не будет и чтобы мы «вызывали попа», — рассказала Ксения, отметив, что врач отказался называть свое имя.