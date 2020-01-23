Алтайский минздрав назвал оптимизацию 27 районных больниц модернизацией

Несмотря на принятое Минздравом России новое типовое положение о центральных районных больницах, в Алтайском крае не идет речь об оптимизации. Напротив, проект модернизации первичного звена здравоохранения предусматривает укрепление базы ЦРБ.

Согласно новому положению о ЦРБ, рекомендуемая численность обслуживаемого населения больницы — от 15 тыс. человек. К 27 районным больницам края прикреплено меньше 15 тыс. человек.

Если эти больницы реорганизуют, то ЦРБ в соседних районах не смогут взять на обслуживание оставшихся без больницы жителей. Такие опасения высказала сопредседатель регионального штаба ОНФ и член совета Медицинской палаты края Ирина Козлова.

Совершенствование системы первичной помощи населению региона обсуждали на заседании правительства Алтайского края. Министр здравоохранения Дмитрий Попов представил проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Программа включает в себя несколько блоков: территориальное планирование объемов оказания медпомощи, кадровая составляющая, укрепление материально-технической базы поликлиник и поликлинических отделений и информатизация, говорится в комментарии регионального минздрава.

Больница. ССО.

Министр Попов сообщил, что при разработке проекта были учтены территориальные особенности региона (например, низкая плотность населения), в котором создана разветвленная сеть медицинских организаций.

Сейчас в крае работают 58 ЦРБ, в структуре которых 190 врачебных амбулаторий и 863 ФАПа, в том числе 10 мобильных. Попов заверил, что существующую сеть благодаря программе модернизации не только не сократят, но и укрепят.

Из комментария министерства здравоохранения Алтайского края:

Все изменения, которые запланированы в рамках проекта будут детально обсуждаться с медицинской общественностью, руководителями муниципальных образований и населением, что позволит сделать данную работу максимально открытой и ориентированной для конкретного населенного пункта.

Реализация программы модернизации начнется уже в июле, она рассчитана до 2024-го года. По подсчетам регионального минздрава, проект оценивается в 14 млрд рублей.