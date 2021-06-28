Алтайский минздрав приостановит плановую медпомощь, если жители будут безответственными

Минздрав Алтайского края не исключает, что придется вновь ограничить плановую медпомощь из-за жителей, сообщает « Толк » со ссылкой на ведомство.

В минздраве подчеркнули, что приостановка плановой медпомощи не в последнюю очередь будет зависеть от «самосознания и личной ответственности» жителей региона.

Речь идет о соблюдении требований Роспотребнадзора и исполнении указа губернатора Виктора Томенко.

«Если граждане не будут соблюдать противоэпидемические мероприятия, в том числе носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и продолжат принимать участие в массовых мероприятиях, то ограничение плановой помощи возможно», — заявили изданию в министерстве.

Напомним, плановую помощь в Алтайском крае ограничивали в 2020 году — с начала пандемии. В декабре возобновили оказание помощи населению.