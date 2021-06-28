28 июня 19°C
Коронавирус
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Алтайский минздрав приостановит плановую медпомощь, если жители будут безответственными

Минздрав Алтайского края не исключает, что придется вновь ограничить плановую медпомощь из-за жителей, сообщает «Толк» со ссылкой на ведомство.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
Pixabay.com

В минздраве подчеркнули, что приостановка плановой медпомощи не в последнюю очередь будет зависеть от «самосознания и личной ответственности» жителей региона.

Речь идет о соблюдении требований Роспотребнадзора и исполнении указа губернатора Виктора Томенко.

«Если граждане не будут соблюдать противоэпидемические мероприятия, в том числе носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и продолжат принимать участие в массовых мероприятиях, то ограничение плановой помощи возможно», — заявили изданию в министерстве.

Напомним, плановую помощь в Алтайском крае ограничивали в 2020 году — с начала пандемии. В декабре возобновили оказание помощи населению.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость