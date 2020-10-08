Алтайский минздрав запустил «горячую линию» по вопросам оказания медпомощи

Министерство здравоохранения Алтайского края запустило колл-центры в крупных медицинских учреждениях, сообщает персс-служба краевого правительства.
Большая часть из них уже работает и осуществляет консультации пациентов, говорится в сообщении. В колл-центрах задействовано более 50 операторов. Все они — работники поликлиник.
«Горячая линия» заработает в полную силу до конца недели. Но уже сейчас операторы принимают около 9000 звонков в день.
За консультациями по вопросам, связанным с работой медорганизаций, оказанием бесплатной медпомощи, в том числе при заболевании новой коронавирусной инфекцией, можно обращаться по одному из телефонов:
- ТФОМС Алтайского края 8−800−775−85−65 (звонок бесплатный)
- Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» 8−800−200−92−04 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 55−67−67 с 09.00 до 17.00;
- филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае 8−800−100−81−02 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 20−28−22 с 08.00 до 17.00;
- филиал «Алтайский АО «СГ «Спасские ворота-М» 8−800−770−07−99 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 55−73−97 с 09.00 до 17.00.
Ранее altapress.ru сообщал, что алтайский минздрав срочно ищет водителей скорой помощи.