Алтайский минздрав запустил «горячую линию» по вопросам оказания медпомощи

Каждый день число заболевших коронавирусом в Алтайском крае растет, а также наблюдается сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ. При этом население не знает, что делать при повышенной температуре и других симптомах — вызвать врача на дом не получается, а «скорая помощь» попросту не приезжает. Краевой минздрав нашел выход.