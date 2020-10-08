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Здоровье

Алтайский минздрав запустил «горячую линию» по вопросам оказания медпомощи

Каждый день число заболевших коронавирусом в Алтайском крае растет, а также наблюдается сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ. При этом население не знает, что делать при повышенной температуре и других симптомах — вызвать врача на дом не получается, а «скорая помощь» попросту не приезжает. Краевой минздрав нашел выход.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Министерство здравоохранения Алтайского края запустило колл-центры в крупных медицинских учреждениях, сообщает персс-служба краевого правительства.

Большая часть из них уже работает и осуществляет консультации пациентов, говорится в сообщении. В колл-центрах задействовано более 50 операторов. Все они — работники поликлиник.

«Горячая линия» заработает в полную силу до конца недели. Но уже сейчас операторы принимают около 9000 звонков в день.

За консультациями по вопросам, связанным с работой медорганизаций, оказанием бесплатной медпомощи, в том числе при заболевании новой коронавирусной инфекцией, можно обращаться по одному из телефонов:

  • ТФОМС Алтайского края 8−800−775−85−65 (звонок бесплатный)
  • Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» 8−800−200−92−04 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 55−67−67 с 09.00 до 17.00;
  • филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае 8−800−100−81−02 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 20−28−22 с 08.00 до 17.00;
  • филиал «Алтайский АО «СГ «Спасские ворота-М» 8−800−770−07−99 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 55−73−97 с 09.00 до 17.00.

Ранее altapress.ru сообщал, что алтайский минздрав срочно ищет водителей скорой помощи.

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