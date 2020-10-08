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Жизнь

Алтайский минздрав срочно ищет водителей скорой помощи

Станции скорой медицинской помощи Барнаула срочно требуются водители автомобилей скорой помощи, объявил минздрав Алтайского края.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

Требуются работники со средним (полным) общим образованием и водительскими правами на управление автомобилем 1−2 класса.

Также необходимо наличие спецподготовки по программе оказания первой медицинской помощи пострадавшим и обучения правилам их транспортировки, подготовка и наличие допуска к управлению автомобилями с устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Стаж работы водителем автомобиля не менее 3 лет и справка ГУ МВД России по Алтайскому краю об отсутствии (наличии) судимости обязательны.

По всем вопросам трудоустройства следует обращаться по телефону: (3852) 68−04−11.

Ранее сообщалось, что за сутки в нынешних условиях в скорую помощь Барнаула обратились 1 700 раз, тогда как обычно количество вызовов не превышает 800.

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