Алтайский минздрав срочно ищет водителей скорой помощи

Требуются работники со средним (полным) общим образованием и водительскими правами на управление автомобилем 1−2 класса.
Также необходимо наличие спецподготовки по программе оказания первой медицинской помощи пострадавшим и обучения правилам их транспортировки, подготовка и наличие допуска к управлению автомобилями с устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.
Стаж работы водителем автомобиля не менее 3 лет и справка ГУ МВД России по Алтайскому краю об отсутствии (наличии) судимости обязательны.
По всем вопросам трудоустройства следует обращаться по телефону: (3852) 68−04−11.
Ранее сообщалось, что за сутки в нынешних условиях в скорую помощь Барнаула обратились 1 700 раз, тогда как обычно количество вызовов не превышает 800.