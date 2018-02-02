Алтайский онкодиспансер возглавил новый руководитель

К исполнению своих обязанностей приступил новый главврач краевого онкологического диспансера "Надежда". Им стал Игорь Вихлянов, который ранее был заместителем главного врача по хирургии в "Областном клиническом онкологическом диспансере" в Кемеровской области, сообщает сайт краевого Минздрава.
Игорь Вихлянов известен в Алтайском крае. С 1998 по 2013 год он работал заведующим отделения опухолей головы и шеи Алтайского краевого онкологического диспансера. Кроме того, во время работы в Кемерово Игорь Вихлянов занимался преподавательской и научной деятельностью — совмещал должность профессора кафедры онкологии в Кемеровском государственном медицинском университете ГМУ.
Напомним, 29 декабря главный врач Алтайского онкологического диспансера Александр Лазарев покинет свой пост. С ним не продлили контракт из-за достижения предельного возраста.
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