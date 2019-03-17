Алтайский центр борьбы со СПИДом вошел в число лучших вопреки высокой смертности от ВИЧ

В торжественной обстановке главному врачу Алтайского краевого Центра СПИД Валерию Шевченко был вручен памятный знак.
Валерий Шевченко,
главный врач Алтайского краевого Центра СПИД:
— В кратчайшие сроки на территории Алтайского края были достигнуты целевые показатели Государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. Полученный результат стал возможен только вследствие слаженной командной работы специалистов Центра СПИД и всех краевых медицинских организаций, эффективной поддержки руководства Министерства здравоохранения и Правительства Алтайского края.
В работе комиссии приняли участие:
- Ольга Константинова, заместитель директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России,
- Евгений Воронин, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор,
- а также главные врачи и специалисты учреждений службы профилактики и борьбы со СПИДом РФ.
Напомним, 12 марта издание РБК опубликовало рейтинг регионов с самой высокой смертностью от СПИДа. Алтайский край в нем занял восьмое место. Коэффициент смертности в регионе составляет 31,5 случаев на 100 тыс. жителей региона.