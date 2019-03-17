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Здоровье

Алтайский центр борьбы со СПИДом вошел в число лучших вопреки высокой смертности от ВИЧ

Алтайский краевой Центр СПИД был отмечен как один из лучших в стране в борьбе с ВИЧ-инфекцией в 2018 году. Это произошло в Санкт-Петербурге, на заседании профильной комиссии Министерства здравоохранения по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции, сообщил сайт краевого правительства.

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц.
СС0

В торжественной обстановке главному врачу Алтайского краевого Центра СПИД Валерию Шевченко был вручен памятный знак.

Валерий Шевченко,
главный врач Алтайского краевого Центра СПИД:

— В кратчайшие сроки на территории Алтайского края были достигнуты целевые показатели Государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. Полученный результат стал возможен только вследствие слаженной командной работы специалистов Центра СПИД и всех краевых медицинских организаций, эффективной поддержки руководства Министерства здравоохранения и Правительства Алтайского края.

В работе комиссии приняли участие:

  • Ольга Константинова, заместитель директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России,
  • Евгений Воронин, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор,
  • а также главные врачи и специалисты учреждений службы профилактики и борьбы со СПИДом РФ.

Напомним, 12 марта издание РБК опубликовало рейтинг регионов с самой высокой смертностью от СПИДа. Алтайский край в нем занял восьмое место. Коэффициент смертности в регионе составляет 31,5 случаев на 100 тыс. жителей региона.

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