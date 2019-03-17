Алтайский центр борьбы со СПИДом вошел в число лучших вопреки высокой смертности от ВИЧ

Алтайский краевой Центр СПИД был отмечен как один из лучших в стране в борьбе с ВИЧ-инфекцией в 2018 году. Это произошло в Санкт-Петербурге, на заседании профильной комиссии Министерства здравоохранения по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции, сообщил сайт краевого правительства.