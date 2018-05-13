Американские ученые предлагают ужинать в 15.00, чтобы не толстеть

Ученые объясняют: метаболизм человека ускоряется благодаря синхронизации времени приема пищи с биологическими часами. Выводы ученых подтверждает эксперимент, в котором участвовали восемь человек с нарушениями обмена веществ и предрасположенностью к диабету.

Эксперимент подтвердил, что питаясь привычными продуктами по новому графику, человек восстанавливает обмен веществ. Возвращаясь к прежнему режиму, он опять сталкивается с нарушениями метаболизма.

Российские диетологи не поддерживают коллег. Они считают, что длительные перерывы в еде вредны для здоровья и могут не соответствовать привычному режиму человека. Лучше, говорят отечественные эксперты, придерживаться формуле: последний прием пищи за 3-4 часа до сна.