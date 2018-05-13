Американские ученые предлагают ужинать в 15.00, чтобы не толстеть

Ранний ужин значительно улучшает метаболизм, утверждают ученые из американского Университета Алабамы в Бирмингеме. Согласно теории, человек должен завтракать в 6.30, обедать в 12.00, а ужинать в 15.00. Благодаря этому можно поддерживать стройность фигуры, пишет портал РТ.
Ученые объясняют: метаболизм человека ускоряется благодаря синхронизации времени приема пищи с биологическими часами. Выводы ученых подтверждает эксперимент, в котором участвовали восемь человек с нарушениями обмена веществ и предрасположенностью к диабету.
Эксперимент подтвердил, что питаясь привычными продуктами по новому графику, человек восстанавливает обмен веществ. Возвращаясь к прежнему режиму, он опять сталкивается с нарушениями метаболизма.
Российские диетологи не поддерживают коллег. Они считают, что длительные перерывы в еде вредны для здоровья и могут не соответствовать привычному режиму человека. Лучше, говорят отечественные эксперты, придерживаться формуле: последний прием пищи за 3-4 часа до сна.