Здоровье

Американские ученые предлагают ужинать в 15.00, чтобы не толстеть

Сегодня, 19:38.
Здоровье

Ранний ужин значительно улучшает метаболизм, утверждают ученые из американского Университета Алабамы в Бирмингеме. Согласно теории, человек должен завтракать в 6.30, обедать в 12.00, а ужинать в 15.00. Благодаря этому можно поддерживать стройность фигуры, пишет портал РТ.

Такая разная еда.
Такая разная еда. Фото : placepic.ru.

Ученые объясняют: метаболизм человека ускоряется благодаря синхронизации времени приема пищи с биологическими часами. Выводы ученых подтверждает эксперимент, в котором участвовали восемь человек с нарушениями обмена веществ и предрасположенностью к диабету.

Эксперимент подтвердил, что питаясь привычными продуктами по новому графику, человек восстанавливает обмен веществ. Возвращаясь к прежнему режиму, он опять сталкивается с нарушениями метаболизма.

Российские диетологи не поддерживают коллег. Они считают, что длительные перерывы в еде вредны для здоровья и могут не соответствовать привычному режиму человека. Лучше, говорят отечественные эксперты, придерживаться формуле: последний прием пищи за 3-4 часа до сна.

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