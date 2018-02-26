Ученые назвали поколение, наиболее склонное к ожирению

Около 70% представителей этого поколения, согласно этому исследованию, будут страдать от ожирения в возрасте от 35 до 44 лет. При этом указывается, что избыточный в таком возрасте вес у людей, родившихся с 45-го по 55-й годы был только у 50%.

Они отмечают, что у тех, кто родился около 2000-го года имеют лучшие показатели, чем у предыдущего поколения.

Линда Баул,

профессор:

— Миллениалы известны тем, что следуют трендам здорового питания, но ничто не превзойдет сбалансированную диету. Лучший способ сохранить здоровый вес — есть больше фруктов, овощей и другой волокнистой пищи, при этом сократить количество употребляемой вредной еды.

При этом в организации напомнили, что лишний вес провоцирует 13 видов онкологических заболеваний, в том числе рак груди, кишечника и почек.