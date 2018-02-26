Ученые назвали поколение, наиболее склонное к ожирению

Ученые выяснили, какое поколение людей наиболее склонны к ожирению, пишет Lenta.ru. По данным исследования английской благотворительной организацией Cancer Research UK, те, кто родился с начала 80-х до середины 90-х годов прошлого века, больше склонны набирать лишний вес.
Около 70% представителей этого поколения, согласно этому исследованию, будут страдать от ожирения в возрасте от 35 до 44 лет. При этом указывается, что избыточный в таком возрасте вес у людей, родившихся с 45-го по 55-й годы был только у 50%.
Они отмечают, что у тех, кто родился около 2000-го года имеют лучшие показатели, чем у предыдущего поколения.
Линда Баул,
профессор:
— Миллениалы известны тем, что следуют трендам здорового питания, но ничто не превзойдет сбалансированную диету. Лучший способ сохранить здоровый вес — есть больше фруктов, овощей и другой волокнистой пищи, при этом сократить количество употребляемой вредной еды.
При этом в организации напомнили, что лишний вес провоцирует 13 видов онкологических заболеваний, в том числе рак груди, кишечника и почек.
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