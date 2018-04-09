Россиянам выделят на лечение по ОМС по 11 тыс. рублей в год

В Фонде ОМС рассказали, что на одного человека в среднем смогут выделить около 10,8 тыс. рублей. (В прошлом году на каждого застрахованного было предусмотрено 8,9 тыс. рублей).

Общий размер субвенции на ОМС в 2018 году составил 1,87 трлн рублей.

В 2018 году по программе бесплатного медицинского обеспечения запланировали усилить два направления: дальнейшее развитие медицинской помощи по профилю "онкология" и медицинской реабилитации.

Между тем основатель Фонда обязательного медицинского страхования Владимир Гришин считает, что предусмотренных на лечение пациентов денег хватит, только если больше половины застрахованных в системе ОМС не воспользуются бесплатными медицинскими услугами. По его мнению, чтобы обеспечить базовые потребности россиян во врачебной помощи, на одного пациента нужно не менее 30 тыс. рублей, пишет bfm.ru.

"Если утроить сумму, предусмотренную на 2018 год, можно гарантировать каждому россиянину восемь походов к врачу. Хотя в развитых европейских странах на одного застрахованного предусмотрено €1–1,2 тыс. (около 70–85 тыс. рублей). Только при увеличении финансовых затрат на здравоохранение до 5% от ВВП (такую задачу поставил президент Владимир Путин в последнем послании Федеральному собранию) получится реализовать в полной мере систему медицинских государственных гарантий, наладить лекарственное обеспечение за счет государства, — пояснил специалист.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что граждане жалуются на систему страховой медицины в России. Спикер предложила направлять средства на лечение граждан напрямую из федерального и регионального бюджетов, минуя фонд ОМС, а саму систему страхования сделать добровольной.