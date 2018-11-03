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Американские ученые рассказали, чем опасна для детей «китайская» лапша

Лапша и другие продукты быстрого приготовления, которые перед употреблением заливают кипятком, стала причиной массовых ожогов среди детей, сообщали ученые Академии педиатрии США. К такому выводу они пришли, проанализировав статистику несчастных случаев, пишет РИА Новости.

Кипяток, чайник.
Кипяток, чайник.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В среднем за год в США лапшой быстрого приготовления обжигаются до 10 тысяч детей. По данным ученых, «пик» ошпаривания приходится на 7 лет. Дети обливают кипятком руки, грудь и другие части тела, получая серьезные ожоги.

По статистике ВОЗ, различные ожоги от огня, кипящих жидкостей и других горячих субстанций уносят примерно 180 тысяч жизней каждый год, еще 11 миллионов человек обращаются за помощью к врачам.

Отметим, что специалисты Сибирского госуниверситета науки и технологий им. Решетнева изучили состав популярной лапши «Доширак» и пришли к выводу, что продукт незаслуженно считают вредным для здоровья.

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