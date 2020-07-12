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Здоровье

Американский доктор предупредил о третьей волне коронавируса

Американский доктор Чад Крилич заявил, что миру возможно придется пережить не одну, а три волны коронавируса. США уже вошли во вторую фазу, считает эксперт.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

«Это что-то вроде трехактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Там будет третий акт. Когда придет грипп, мы знаем, будет третья волна. Очевидно, что на все это будет влиять то, как мы ведем себя социально и будет ли вакцина», — цитирует врача Deutsche Welle.

Он признался, что его беспокоят больше всего две вещи. Первая — что люди не следуют рекомендациям, не носят маски и продолжают активно контактировать, кто-то из них перенесет болезнь легко, кто-то погибнет.

Вторая — последствия коронавируса. Человек, который победил болезнь, все еще рискует умереть от осложнений, пишет «КП». Самым распространенным является поражение легких. Легочный фиброз назвали одним из самых опасных последствий Covid-19.

Ранее сообщалось, что у переболевших коронавирусом обнаружили изменения в иммунитете. Исследования проводились с 55 людьми, переболевших коронавирусом.

В исследовании ученых написано, что лимфопения (временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови) является типичным симптомом у пациентов с COVID-19.

Такой симптом чаще всего встречают у людей со СПИДом. Повреждения иммунной системы в этом случае носят хронический характер. При коронавирусе лимфопения носит временный характер.

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