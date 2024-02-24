24 февраля
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Здоровье

Анализы россиян планируется доставлять с помощью беспилотников

В России апробируют доставку лекарств и анализов с помощью беспилотников, сообщает РИА Новости.

Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По мнению министра, эта мера сократит время доставки и удешевит ее.

Таким образом экономика здравоохранения станет более функциональной, указывает Lenta.ru.

О каких анализах, о подробностях пилотного проекта глава Минздрава не рассказал.

Ранее сообщалось, что «Почта России» начнет доставлять посылки с помощью роботов-курьеров. Геолокацию робота можно будет отследить по карте. Когда посылка окажется у подъезда, на телефон придет уведомление — и пользователь получит проверочный код.

Его нужно ввести в приложении — тогда «электронный почтальон» откроет крышку, чтобы отдать отправление.

Между тем первый беспилотник "Почты России" в 2018 году вместе с посылкой врезался в жилой дом.

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