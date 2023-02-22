22 февраля
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Здоровье

Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники домой

Анастасию Заворотнюк, которая уже четыре года борется с раком, выписали домой, пишет «КП».

Анастасия Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк.
Соцсети

О состоянии Заворотнюк не говорят ни ее родные, ни врачи.

В частной московской онкологической клинике актриса находилась с сентября прошлого года. Там ее лечили от последствий глиобластомы — самой агрессивной формы опухоли головного мозга.

В клинике пациентке пытались помочь не только российские, но и зарубежные специалисты, в том числе профессора и доктора наук из Израиля.

В госпитале разработали и запатентовали свой метод лечения злокачественных опухолей мозга, который позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов с глиобластомой более чем в два раза, пишет bfm.ru.

Что произошло

Болезнь у артистки обнаружили весной 2019 года. Тогда оптимистичных прогнозов медики не давали: всего 2% пациентов с таким диагнозом удается прожить до пяти лет.

В 2020 году о лечении актрисы доложили Путину. Выяснилось, что Институт молекулярной биологии РАН принимает участие в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал директор института Александр Макаров президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам развития генетических технологий.

Институт занимается технологиями лечения людей с терминальной стадией рака при помощи вирусов. И специалистам удавалось существенно продлить жизнь своим пациентам.

«Родные артистки передали в институт клетки ее опухоли, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают», — цитировало Макарова РИА Новости.

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