Анонсирована новая российская вакцина от ковида

Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление уже пятой российской вакцины от коронавируса, трансляция выступления на круглом столе «Санитарный щит страны — безопасность для граждан» прошла на Facebook.

«На подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора не уточнила, какими особенностями будет обладать новая вакцина.

Однако еще в конце июня цент вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибисрск) подал документы на регистрацию антиковидного препарата «ЭпиВакКорона-Н». Его могут одобрить в августе.

В июле Минздрав выдал российской компании «Биокард» разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса BCD-250. Вакцина, которую тестирует компания, создана на основе аденоассоциированного вектора (rAAV), пишет polit.ru. Пока в мире не зарегистрированы вакцины, созданные по этой технологии.

Российские вакцины

В России зарегистрировано четыре вакцины — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к октябрю этого года будут опубликованы промежуточные результаты третьей фазы исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».

По его словам, промежуточные результаты третьей и четвертой фаз исследований остальных двух вакцин, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», ожидаются позже.

Так, в первом квартале 2022 года будет опубликован отчет по «КовиВаку».