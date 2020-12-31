Антидот для ковида будут испытывать в России

Сквороцова отметила, что это первый этиотропный препарат, который влияет непосредственно на вирус, фактически это антидот для ковида, передает ТАСС.
Если испытания будут успешными, это будет первый безопасный и эффективный прямого действия противовирусный препарат, пока не имеющий аналогов в мире.
Глава ФМБА рассказала, что доклинические исследования показали полную безопасность вакцины и высокую эффективность, превышающую 99%, пишет bfm.ru. А иинистр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что вакцинация россиян от коронавируса может обойтись в 75−100 млрд рублей.