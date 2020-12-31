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Здоровье

Антидот для ковида будут испытывать в России

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует до нового года начать клинические испытания препарата против коронавируса, сообщила руководитель ведомства Вероника Скворцова.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

Сквороцова отметила, что это первый этиотропный препарат, который влияет непосредственно на вирус, фактически это антидот для ковида, передает ТАСС.

Если испытания будут успешными, это будет первый безопасный и эффективный прямого действия противовирусный препарат, пока не имеющий аналогов в мире.

Глава ФМБА рассказала, что доклинические исследования показали полную безопасность вакцины и высокую эффективность, превышающую 99%, пишет bfm.ru. А иинистр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что вакцинация россиян от коронавируса может обойтись в 75−100 млрд рублей.

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