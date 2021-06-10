Антитела не обнаружены у депутата Госдумы после прививки вакциной «Вектора»

По словам парламентария, у нее так и не появилось антител, пишет «Общественная служба новостей».

«У меня абсолютно нет антител. Нет их и все. Какие нужно анализы еще проводить, чтобы их найти — я не знаю, но в таком состоянии нахожусь уже долго. Может быть Роспотребнадзор вернется к фразе: „лучше меньше, да лучше“? Зачем мы конкурируем сами с собой и, в результате, получаем недоверие к вакцинам. Нужно было создавать одну, максимум две вакцины, но убойные. Чтобы они действительно вызывали доверие среди населения», — отметила депутат.

При этом, по данным Роспотребнадзора, у привитых «ЭпиВакКороной» почти в 96% случаев выработалось достаточное количество антител. Между тем СМИ уже не раз писали о непредсказуемом эффекте этой вакцины, пишет Тайга.инфо.

«ЭпиВакКорону» ставят в регионах России наравне со «Спутником V» (Институт Гамалеи и Минобороны) и «КовиВак» (центр Чумакова).

Между тем на днях замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что после вакцинации «Спутником V» потребуется другая прививка. И уточнил — «Ковиваком» или «Эпиваккороной».