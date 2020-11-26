Найден поставщик крупной партии антиковидного препарата для алтайских больниц

Определен поставщик крупной партии антибактериального препарата левофлоксацин (применяемого в ряде случаев для лечения ковида) для медицинских учреждений Алтайского края. А вот заявок на аукционы по поставка ряда других антиковидных препаратов вновь не было подано.

Сэкономили 20 млн рублей

Крупный аукцион на поставку левофлоксацина для больниц края (то есть не для аптек) объявил Центр госзакупок Алтайского края. Стартовая цена партии — 57,8 млн рублей.

Фирма «Медикал лизинг-консалтинг» признана его победителем, предложив поставить лекарство всего за 37 млн рублей. Ранее эта же фирма выиграла тендер на поставку левофлоксацина для горницы № 12, но на меньшую сумму.

Среди получателей препарата — горбольницы Барнаула, Бийска, Рубцовска, центральные районные больницы, краевая клиническая больница, онкодиспансеры и другие.

Левофлоксацин, как и все антибактериальные препараты, при ковиде применяют только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции, указывают 9-я версия рекомендаций Минздрава РФ.

Лекарства. СС0

Другие успешные аукционы

Удачно завершился и аукцион на поставку в алтайские больницы интерферона альфа-2b, применяемого на начальной стадии ковида. Его выиграла фирма «Альбатрос», сумма контракта 2,65 млн рублей.

Кроме того, на рассмотрении комиссии сейчас находится результаты аукциона по ривароксабану (начальная цена лота — около 4 млн рублей), также предназначенного для медицинских учреждений края. Препарат является антикоагулянтом.

Лекарства , таблетки. CC0

Аукционы не состоялись

А вот на аукционы по поставкам других лекарств — тоцилизумаба (начальная цена 21,5 млн рублей), метилпреднизолона (4,78 млн) и противовирусного умифеновирп (начальная цена 11,5 млн) никто не подал заявок.

Врачи применяют тоцилизумаб при лечении ковидных пациентов для «подавления цитокинового шторма и предотвращения развития полиорганной недостаточности», метилпреднизолон — «для терапии цитокинового шторма», сообщает 9-й версии рекомендаций Минздрава РФ.

Интересно, что этот же документ Минздрава РФ указывает: «умифеновир применяется у пациентов с COVID-19, однако отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности».

Бесплатные лекарства

Ранее Altapress.ru сообщал, что часть препаратов, предназначенных для лечения амбулаторных больных и выдаваемых по рецептам бесплатно, уже поступили в Алтайский край.

Это гидроксихлорохин и ксарелто (ривароксабан), которые входят в схему лечения от COVID-19.

На бесплатные лекарства краю выделено из федерального бюджета 87 млн рублей.