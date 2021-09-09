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Здоровье

Бабье лето может быть опасно для здоровья, рассказала врач

Бабье лето может спровоцировать простудные заболевания, заявила терапевт Татьяна Романенко, сообщает радио Sputnik.

Осенние листья Барнаула.
Осенние листья Барнаула.
Михаил Хаустов

«Осень в целом и бабье лето в частности — время, когда погода может резко меняться: утром может быть прохладно, днем жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно. Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций», — отметила она.

По словам врача, когда человек замерзает, происходит спазм сосудов. На эту почву «садится» любая инфекция", пишет «Росбалт».

В Алтайский край вернется бабье лето?

Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала altapress.ru: «Точно прогнозировать мы можем только на 3 дня вперед. Но есть основания полагать, что четвертая пятидневка месяца будет теплой. Бабье лето должно вернуться на Алтай с 12 по 15 сентября».

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