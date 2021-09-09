Бабье лето может быть опасно для здоровья, рассказала врач

«Осень в целом и бабье лето в частности — время, когда погода может резко меняться: утром может быть прохладно, днем жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно. Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций», — отметила она.

По словам врача, когда человек замерзает, происходит спазм сосудов. На эту почву «садится» любая инфекция", пишет «Росбалт».

В Алтайский край вернется бабье лето?

Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала altapress.ru: «Точно прогнозировать мы можем только на 3 дня вперед. Но есть основания полагать, что четвертая пятидневка месяца будет теплой. Бабье лето должно вернуться на Алтай с 12 по 15 сентября».