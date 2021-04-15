Барнаульская акушерка рассказала, что происходит в смотровом кабинете и почему мужчинам и женщинам надо туда ходить

В смотровой кабинет должны раз в год заглядывать все люди, прикрепленные к поликлинике. Игнорируя эту процедуру, можно пропустить многие болезни, в том числе смертельные. Между тем попасть в смотровой иногда проще, чем к врачу, и можно ускорить дальнейшее обследование. Акушерка барнаульской поликлиники № 9 Инна Татаринова рассказала, почему не стоит бояться осмотров и что могут обнаружить специалисты.

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— У нас больше ответственных людей , которые сами приходят , или тех , кого направляют?

— У нас есть лист смотрового кабинета. Любой доктор может посмотреть в него и, если пациент не был в этом году в смотровом, направить. Многие исправно ходят сами. Попасть к нам можно без записи, просто по живой очереди.

— Каков алгоритм осмотра? На что должен обратить внимание работник смотрового кабинета?

— Первым делом мы опрашиваем человека: есть ли жалобы, состоит ли на учете у каких-то специалистов с хроническим заболеванием.

Осмотр начинается с лица — слизистые глаз, веки, нос, язык, губы, внутренние поверхности щек. Новообразования на слизистых и коже мы можем увидеть глазом.

Осматриваем все пятна на коже, спрашиваем, не чешутся ли они, не меняли ли цвет, не увеличивались ли. По этим показаниям можно заподозрить меланому. Это вообще коварная вещь. Многие виды рака проявляются гораздо нагляднее, а меланома может скрываться под обычной пигментацией.

Инна Татаринова , акушерка смотрового кабинета поликлиники № 9. Из личного архива.

Много выявляем кожных заболеваний: псориазы, экземы, дерматиты, после Нового года посыпались аллергические дерматиты — наелись мандаринов и чесались все.

Затем смотрим щитовидную железу пальцами. Любое увеличение, кисты будут заметны, даже если человека ничего не беспокоит. В этом случае рекомендуем прием у эндокринолога и УЗИ.

У женщин смотрим молочные железы. Если что, направляем к гинекологу. Есть дополнительные методы обследования — маммография и УЗИ. Первую процедуру все женщины после 40 лет должны проходить раз в год, даже если жалоб нет.

Грудные железы смотрим и у мужчин, чему они иногда очень удивляются. На самом деле у мужчин тоже бывают онкологические болезни грудных желез, просто они реже встречаются.

Смотрим и периферические лимфоузлы — ушные, подчелюстные, шейные, подключичные, подмышечные. Увеличение первых трех скоплений лимфоузлов могут быть вызваны каким-либо воспалением. Настораживают подключичные — всегда есть опасность, что это онкология.

На ногах смотрим, нет ли варикозного расширения вен и микоза ногтей. Варикоз ведет к тяжелым последствиям в виде тромбофлебита, оторвавшийся тромб может стать причиной мгновенной смерти.

Микоз — грибковое инфекционное заболевание, оно не ограничивается ногтями, идет на кожные покровы, возможно присоединение вторичных инфекций. Так можно и ноги потерять. Мало того что это эстетически безобразно, так еще и заразно.

На кресле у женщин смотрим половые органы и берем два мазка: на общую чистоту и на цитологию — это анализ на наличие раковых клеток.

Обязателен осмотр и мужчин, и женщин на предмет рака кишечника. У мужчин проверяют еще и предстательную железу, после 50−60 лет почти у всех аденома в разных стадиях.

Врач. Доктор. Медицина. CC0

Факт В структуре онкозаболеваемости в Алтайском крае наружные локализации злокачественных опухолей традиционно занимают одни из ведущих позиций: — кожа — 25%; — молочная железа — 20,3%; — прямая кишка — 9,5%; — щитовидная железа — около 5%; — шейка матки — 4%; — губа, ротовая полость — около 2%. По данным 2020 года.

Мужчины и женщины

— Ректальный осмотр необходим , но у мужчин процедура вызывает особое отторжение. Действительно ли это необходимо?

— Да. Мне однажды после осмотра пациент сказал: «Теперь вы обязаны на мне жениться». Мужчины — это вообще всегда «здесь не подходите, тут не трогайте, я здоров, умен и красив».

Конечно, ни одну процедуру мы насильно не делаем. Просто пишем в карточке осмотра, что пациент отказывается. Как правило, удается договориться. Рассказываю, что рак предстательной железы или кишечника — это очень серьезно и лучше его выявить сейчас и быстро пролечить.

Иногда приходится пугать, конечно. Но в самом деле, лучше осмотр пальцем, чем потом проходить, например, колоноскопию или ректороманоскопию — процедуры, которые во много раз неприятнее.

Еще мужчины очень любят приврать. Но их видно сразу. На простой вопрос: «Сколько раз за ночь мочитесь?» — начинают увиливать: «Ну, два, может, три-четыре». Значит, прямая дорога к урологу. Частое мочеиспускание — это симптом не только аденомы, но и онкологических заболеваний.

Коронавирус. Врач. СС0

— Рак груди можно обнаружить самостоятельно?

— В некоторых случаях да, но надо знать, как именно. В Сети есть инструкции по правильному самостоятельному осмотру. Однако лучше сходить к специалисту. Новообразования легче обнаружить на маленькой груди, а некоторые женщины обладают объемным богатством, и нащупать там уплотнения сложно.

Должна насторожить асимметрия: были ровные груди, и тут вдруг одна «поехала» в сторону. А также втянутость соска и болезненность.

Выделения из груди также отправляем на цитологию. Нам специалисты иногда даже говорят, что мы зачастили с такими анализами, но лучше перестраховаться. У женщин после кормления грудью еще до двух лет могут быть легкие выделения. В идеале ничего быть не должно.

Цифра 252 смотровых кабинета функционируют при поликлиниках краевых медорганизаций

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Вне очереди

— Многие не идут в смотровой кабинет , пытаясь сразу попасть на прием к узкому специалисту , потому что не верят в то , что акушер может что-то найти. Это же не врач.

— Мы регулярно проходим обучение. Я окончила медицинский колледж по акушерскому делу, но с тех пор нас успели прицельно обучить всему, начиная от родовспоможения до медицины катастроф и онкологии.

Это важно, поскольку одно дело, кода читаешь о болезнях в клинических атласах, и совсем другое — когда есть возможность поработать с пациентами. Мы обучены обращать внимание на все проявления болезней, вовремя насторожиться и помочь пациенту как можно быстрее начать лечение.

У всех акушерок смотровых кабинетов, как правило, огромный опыт в обнаружении патологий.

Врач не принимает. altai.ldpr.ru

— Что может сделать акушерка , чтобы помочь пациенту?

— Например, еще не дожидаясь анализа цитологии, я вижу, что шейка матки неправильной формы. Я пишу в направлении «консультация гинеколога cito». Это означает «срочно». И пациент может с этим направлением попасть к врачу без всяких талонов, вне очереди, в этот же день.

То же и с другими специалистами. Например, вчера приходил юноша с образованием на пальце руки. Думал, что шипица. Она у него уже кровить начала. Срочно отправился к онкологу. Скорее всего, там тоже что-то нехорошее обнаружится.

Некоторые даже начинают злоупотреблять смотровым кабинетом, зная, что так можно быстро попасть к врачу и не ждать очереди неделю-две.

Болезнь. Врач. Анализы СС0

Только советы

— Но акушерка ведь не может поставить диагноз.

— Все верно. Я выставляю лишь предварительный диагноз, который затем подтверждает или не подтверждает врач. Я ведь смотрю только глазами и руками, не делаю никаких дополнительных анализов.

Я также не могу назначить лечение. Многие спрашивают: чем мазаться, какие таблетки принимать? Это скажет врач после лабораторных исследований.

Но зато я могу дать рекомендации по здоровому образу жизни и гигиене. Это моя прямая обязанность. Например, женщины, особенно в менопаузе, любят тщательнее мыться. Да еще каким-нибудь хозяйственным или дегтярным мылом. А то и марганцовки в воду насыплют. И так тонкая слизистая сохнет еще больше, до трещин и зуда.

Мыться надо только теплой водой из-под крана (не нужно ее кипятить, кстати) с применением в некоторых случаях специальных средств для интимной зоны, причем только аптечных, а не купленных в косметических сетях или магазине.

Еще женщины у нас привыкли носить тяжелое, в магазин же лень два раза сходить, надо за раз все утащить. А мышцы с возрастом, естественно, не крепнут. У нас много женщин старше 50−60 лет имеют опущения матки и деформации внутренних половых органов. Отсюда проблема с мочеиспусканием и дефекацией — проблема деликатная, но очень серьезная.

Запомните, дамам нельзя поднимать более трех килограммов ни при каких обстоятельствах. Для мышечного тонуса есть упражнения Кегеля, их можно найти в интернете.

Сейчас пост. От неправильного питания многие идут в смотровой с диареями, со вздутыми животами от гороховых каш. Это провоцирует геморрой. Через неделю после Пасхи пойдут с запорами, потому что наедятся мяса. Рекомендую, как сбалансировать питание, но лекарственные препараты назначить не могу.

Секс , женщина. СС0

Факт Около половины всех новообразований при осмотрах выявляют акушеры смотровых кабинетов. В 2019 году в Алтайском крае с целью выявления онкологической патологии профилактически осмотрено 1 601 667 человек, из них в смотровых кабинетах 676 905, в ФАПах — 183 596. Всего выявлен 2761 пациент со злокачественными новообразованиями, из них в смотровых кабинетах 1154 человека.

На последней стадии

— Часто бывает , что люди приходят уже с запущенными заболеваниями?

— Да. Недавно была одна женщина, ей уже за 70 лет. Обнаружили рак наружных половых органов. Диагноз подтвердился. Были уже и метастазы. Женщина все списывала на глубокий климакс и сахарный диабет — подумаешь, сохнет и чешется, наверное, так надо. Не нужно думать, что само все пройдет.

Очень много выявляем рака шейки матки. Это связано с вирусом папилломы человека — ВПЧ. Причин этого заболевания много. В основном ранний половой дебют, неразборчивость в партнерах, незащищенный секс.

ВПЧ передается только половым путем. Снижение иммунитета — дополнительный стимул для болезни. Как бы печально ни звучало, люди не становятся здоровее с новым поколением.

При этом надо сказать, анализ на ВПЧ не очень информативен. Он дорогой, и бесплатно по полисам его не делают. Показать изменения в клетках может как раз анализ на цитологию, который мы делаем всем женщинам.

Если пять лет не лечить ВПЧ, то даже на здоровой шейке матки разовьется дисплазия-1 — начальное предраковое состояние, затем вторая и третья стадии дисплазии и в итоге рак.

Приходила одна женщина перед Новым годом. Жаловалась, что живот вырос, а сама похудела сильно. При осмотре я даже не могла определить, где матка, где придатки — там просто все срослось с одной большой опухолью. Это уже неоперабельно. Она восемь лет не была у гинеколога!

Регистратура в поликлинике. Анна Зайкова

— И все равно ведь не факт , что человек с вашими рекомендациями сразу пойдет к узкому специалисту.

— Далеко не факт. У нас установлены специальные компьютерные программы, мы заносим все осмотры в поликлиническую базу, к которой есть доступ у всех докторов. Если у меня есть «нехорошие» пациенты, например с подозрением на рак, и пришли подтверждающие анализы, мы их потом вызваниваем и напоминаем о походе к специалисту. В базе видно, был ли пациент на приеме.

Если он за неделю не дошел до врача, значит, мое слово, видимо, не авторитетно, и я передаю все данные самому врачу, который вызванивает пациента и приглашает на прием.

У нас есть список таких пациентов «на галочке», которым приходится все время напоминать про доктора.

— Сам смотровой кабинет — явно не то место , куда хочется идти. Что скажете тем , кто боится?

— Смотровой кабинет — это то место, где начинается ваше здоровье. И лучше посетить его один раз в год, чем потом ужасно сожалеть и думать, что время упущено. Я тоже человек и боюсь каких-то диагнозов, но лучше вовремя обнаружить болезнь, вылечиться и жить долго и счастливо.