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9 июля 25°C
Здоровье

Барнаульская больница закупила дорогие аппараты для «рентгена на диване»

В Барнауле городская клиническая больница № 11 закупила современные плоскопанельные детекторы, сообщает «Будущее России. Национальные проекты».

Рентген. Снимок. Врач
Рентген. Снимок. Врач
СС0

Новое рентгенологическое оборудование позволит делать снимки в палате, не отходя от постели пациента.

«Детекторы позволяют получить качественный цифровой снимок в палате, независимо от окружающих условий и состояния пациента, что очень важно для палат интенсивной терапии и реанимационных палат. Снимки, полученные с детекторов, могут служить альтернативой КТ-исследованиям для лежачих больных», — рассказали в минздраве Алтайского края.

Как пояснил главврач больницы Андрей Коломиец, сегодня его учреждение — единственное в крае, где перешли на новый уровень оцифровывания снимков.

Цена вопроса — 2,3 млн рублей за один комплект оборудования. Всего приобрели три таких аппарата и планируют закупить еще.

Андрей Коломиец, главный врач клинической больницы № 11.
Андрей Коломиец, главный врач клинической больницы № 11.
Анна Зайкова.

Коломиец подчеркнул, что в любой поликлинике можно поставить такой детектор и проверять пациента на патологию.

«Есть специальная COVID-программа, которая позволяет в режиме, приближенном к компьютерно-томографическому, ставить на этом аппарате диагноз „COVID-пневмония“ высокоточно», — добавил главврач.

По его словам, в минздраве региона планируют рассмотреть варианты использования данной техники, чтобы децентрализовать обследования пациентов с коронавирусом. Чтобы их свозили не только в Диагностический центр, но и в крупные больницы.

Напомним, ранее горбольницу № 11 привезли новое дорогостоящее оборудование — аппарат, который сделает рентген самым тяжелым пациентам.

Плоскопанельные детекторы — детекторы рентгеновского излучения с высокой разрешающей способностью для получения изображения в реальном времени. Они позволяют получить неискаженное изображение в высоком разрешении. Цифровой снимок можно передать по интернету для описания или консультации другой медорганизации. Излучение при снимке с цифровым оборудованием в 3−4 раза меньше, чем при пленочном режиме.

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