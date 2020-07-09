Барнаульская больница закупила дорогие аппараты для «рентгена на диване»

Новое рентгенологическое оборудование позволит делать снимки в палате, не отходя от постели пациента.
«Детекторы позволяют получить качественный цифровой снимок в палате, независимо от окружающих условий и состояния пациента, что очень важно для палат интенсивной терапии и реанимационных палат. Снимки, полученные с детекторов, могут служить альтернативой КТ-исследованиям для лежачих больных», — рассказали в минздраве Алтайского края.
Как пояснил главврач больницы Андрей Коломиец, сегодня его учреждение — единственное в крае, где перешли на новый уровень оцифровывания снимков.
Цена вопроса — 2,3 млн рублей за один комплект оборудования. Всего приобрели три таких аппарата и планируют закупить еще.
Коломиец подчеркнул, что в любой поликлинике можно поставить такой детектор и проверять пациента на патологию.
«Есть специальная COVID-программа, которая позволяет в режиме, приближенном к компьютерно-томографическому, ставить на этом аппарате диагноз „COVID-пневмония“ высокоточно», — добавил главврач.
По его словам, в минздраве региона планируют рассмотреть варианты использования данной техники, чтобы децентрализовать обследования пациентов с коронавирусом. Чтобы их свозили не только в Диагностический центр, но и в крупные больницы.
Напомним, ранее горбольницу № 11 привезли новое дорогостоящее оборудование — аппарат, который сделает рентген самым тяжелым пациентам.
Плоскопанельные детекторы — детекторы рентгеновского излучения с высокой разрешающей способностью для получения изображения в реальном времени. Они позволяют получить неискаженное изображение в высоком разрешении. Цифровой снимок можно передать по интернету для описания или консультации другой медорганизации. Излучение при снимке с цифровым оборудованием в 3−4 раза меньше, чем при пленочном режиме.