Отсрочить жизнь: барнаульские диабетики жалуются на отсутствие инсулина в аптеках

Краевые льготники, больные диабетом, утверждают, что не могут получить в аптеках жизненно важный инсулин. Рецепты переводят на «отсроченное обеспечение», обещая выдать лекарства в течение 10 дней, но не рассказывают, как прожить этот период. Об этом altapress.ru рассказал читатель Андрей Сергеев (имя изменено). «Лекарства нужны мне ежедневно, без них я не могу есть. Только благодаря опыту поведения в таких ситуациях я еще не сдох», — говорит читатель.

Импортозамещение

О проблеме нехватки лекарств для региональных льготников упоминали еще в декабре 2017 года. Тогда Минздрав проблему признал. «Это связано с конкурсом, и как раз с тем, что у нас не получилось взять импортный инсулин, пришлось просто отложить этот аукцион», — комментировала замминистра Елена Кравец.

Аукцион должен был пройти еще в сентябре 2017-го, но сроки сдвинули из-за ограничения ФАС на покупку иностранных лекарств. Диабетикам стали назначать отечественные аналоги. В Минздраве посчитали, что российские лекарства ничем не уступают импортным. Однако люди жаловались, что при смене препаратов у них ухудшается самочувствие.

Поставок нет

В конце ноября 2018 года врач выписал Андрею два рецепта по краевой льготе. Две недели барнаулец не мог получить ни того, ни другого лекарства.

Раньше Андрей принимал препарат «Лантус», но врач сказал, что его уже не закупают и он снят с производства, так что лекарство заменили на «Туджео». У них один производитель, но есть нюанс — разный объем (примерно 1 к 1,5) и срок действия.

Фармацевт в аптеке удивился и заявил, что «Туджео» не завозят уже три месяца. Мужчине снова пришлось идти к врачу в поликлинику, где ему выписали «Лантус» и «выровняли» объем.

Андрею не удалось выяснить, откуда взялась дезинформация о снятии с производства. Но лекарство в итоге удалось получить.

По приказу Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1175н, лекарственные препараты назначают и выписывают по международному непатентованному наименованию. Закупают их по тому же принципу.

В региональном Минздраве объяснили, что препараты, выписанные Андрею, как раз имеют одно название — «Инсулин гларгин». Так что они вполне заменяют друг друга. Барнаулец утверждает, что лекарства разные, и организму придется долго привыкать.

Диабет , глюкометр.

Звоните на склад

Со вторым выписанным препаратом, самым необходимым, было сложнее.

«В аптеке сказали, что „Хумалога“ нет, и нас таких уже человек 30. Я позвонил на горячую линию Минздрава. Мое сообщение зарегистрировали, но, к удивлению, оказалось, что специалисты линии не отвечают ни на какие вопросы. Зачем они тогда?» — рассказывает Андрей.

По прошествии еще четырех дней барнаульцу предложили самостоятельно звонить «на склад» и узнавать, когда будет лекарство.

Андрей Сергеев,

барнаулец:

Лекарств нет. Кушать я практически не могу. Выхода два: просто не принимать инсулин, запускать заболевание и рисковать жизнью или брать тысяч пять и покупать его за свой счет.

Риск комы

Такие случаи регламентирует приказ Минздрава РФ от 11.07.2017 № 403н. В нем говорится, что если лекарств нет в аптеке, провизор обязан принять рецепт на «отсроченное обеспечение» и зарегистрировать это в специальном журнале. Тогда препараты перераспределяют из других аптек или отгружают из резерва со склада уполномоченной организации (в нашем регионе это предприятие «Аптеки Алтая»).

Приказ гарантирует, что больному выдадут лекарства «в срок, не превышающий 10 (в отдельных случаях 15) рабочих дней с момента обращения больного в аптечную организацию».

Этот приказ изобрели из лучших побуждений. Информация о спросе еженедельно передается в региональный Минздрав, и там могут оперативно решить проблему с приобретением конкретного препарата для конкретного больного.

На деле, 10−15 дней вполне достаточно, чтобы существенно подорвать здоровье, а то и впасть в диабетическую кому.

Андрей Сергеев,

барнаульцец:

Инсулин «Хумалог» нужен мне для каждого приема пищи, то есть минимум три раза в день. Предлагаю тем, кто в ответе за льготные лекарства, просто голодать 10 дней, не зная, когда можно будет поесть.

Шприц. Михаил Хаустов

Потребность каждого

Минздрав закупил различные препараты инсулина на 2019 год на общую сумму 113,94 млн. рублей. Закупленные препараты уже поставлены в регион и с конца 2018 года началась их доставка в аптеки края. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос altapress.ru.

Объем закупок определяется по заявкам лечебных организаций края, а также при помощи регионального сегмента Федерального регистра больных сахарным диабетом, который позволяет «в реальном времени рассчитывать потребность каждого пациента в инсулине». То есть недостатка в инсулине быть не должно.

Кроме того, Минздрав «ведет постоянный мониторинг остатков препаратов в регионе». При необходимости лекарства докупают. Так, в конце 2018 года дополнительно приобрели инсулинов на сумму в 5 млн. рублей. Однако перебои в аптеках возникают постоянно.

Рискованная диета

Чтобы однажды не оказаться на грани жизни и смерти инсулинозависимые люди часто дают друг другу лекарства в долг. Многие стараются создать запас препаратов. Это для совсем бесстрашных: слишком рискованная для здоровья хитрость.

При плановой госпитализации больные обманывают врачей, потребляя сверх нормы углеводы, чтобы подобранная дозировка инсулина была выше. Выйдя из больницы, кардинально меняют режим питания, отказывая себе буквально во всем, чтобы дозировка была меньше рассчитанной, и таким образом создают резерв «на случай ядерной войны».

Непрерывно жаловаться в региональный Минздрав по любой проблеме — еще одна стратегия, требующая, правда, недюжинного терпения.

Лекарства. СС0

Иглы и фрукты

Андрей Сергеев,

барнаулец:

Я потратил несколько часов своего рабочего времени на выяснения. Надо еще несколько раз в месяц отпроситься с работы, чтобы успеть в поликлинику и аптеку. Какой работодатель будет это терпеть? Получается, чтобы жить, надо есть; чтобы есть, надо работать; чтобы жить и работать, надо лекарства, а чтобы добыть лекарства, надо не есть и не работать.

Андрей Сергеев посчитал, что помимо бесплатного инсулина, его организм требует расходов примерно на 10 тыс. рублей в месяц. Это и тест-полоски для глюкометра, и иглы, и почти десяток наименований других лекарств и витаминов для профилактики сопутствующих диабету заболеваний и недомоганий. Прибавим сюда строжайшую диету, подразумевающую употребление овощей и фруктов, которые не всегда дешевы.

«Так что спасибо хотя бы за инсулин, — говорит Андрей. — Хотя и достается он с нервотрепкой».

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