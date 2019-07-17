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17 июля 17°C

Барнаульские врачи рассказали, как спастись от жары и что должно быть в летней аптечке

Укусы насекомых могут привести к тяжелой аллергии, прополка грядок закончиться растяжением мыщц, а жаркое солнце усугубляет болезни сердца. С какими опасностями можно столкнуться летом, выезжая на дачу и просто отдыхая на природе, и как их избежать, altapress.ru рассказали врачи алтайского Диагностического центра.

Жара, дети купаются в фонтане.
Жара, дети купаются в фонтане.
Михаил Хаустов

От чего люди чаще всего страдают летом

Чаще всего на природе люди получают солнечные удары (при длительном нахождении на солнце) и переохлаждения (во время купания в воде создается большой контраст температур).

Укусы насекомых и контакт с различными травами могут стать причиной острой аллергической реакции вплоть до анафилактического шока или приступа астмы.

Кишечные расстройства — также частые спутники отдыхающих. Причина — немытые ягоды и овощи «прямо с грядки». Кроме того, традиционно кишечные инфекции часто случаются как раз в июле, когда только-только начали продавать арбузы, часто зеленоватые и сомнительного происхождения.

Мороженое. Жара.
Мороженое. Жара.
Открытые источники.

Что должно быть в аптечке

Для людей, которые страдают хроническими заболеваниями всегда при себе должны быть лекарственные средства, назначенные врачом. Например, для гипертоников — таблетки, купирующие кризы, повышающие или понижающие давление.

С собой также нужно взять тонометр, чтобы понимать какую дозу лекарственного средства необходимо выпить.

Для аллергиков — антигистаминные средства, различные мази. Обязательны обезболивающее средства. Возьмите любые противовоспалительные мази, они снимают боль в суставах и позвоночнике, устраняют воспаление после травм и борются с воспалительным процессом.

В аптечку стоит положить средства, которые помогут при отравлении, в том числе сорбенты. На случай травм с собой должны быть йод или зеленка, бинт и пластырь.

Городской пляж на о. Помазкин в Барнауле.
Городской пляж на о. Помазкин в Барнауле.
Анна Зайкова.

Как не перегреться в жару

  • Увеличьте потребление жидкости, в особенности обычной питьевой либо минеральной воды.
  • Одежда должна быть соответствующей погоде, из натуральных материалов — льна и хлопка, просторная, не многослойная, не сковывающая движения.
  • Голову надо покрыть платком, панамой или другим легким головным убором.
  • В сильную жару не находитесь под прямыми солнечными лучами.
  • Отложите дела. Не перенапрягайтесь, даже если вы работаете в тени — воздух везде одинаково горячий.
  • Используйте кондиционеры.
Жара.
Жара.
Михаил Хаустов

Как не обгореть на солнце

Термина «правильный загар» с точки зрения медицины не бывает. Любой загар плох для нашей кожи. Первое пребывание на солнце не должно быть более 5 минут. Не стоит загорать в пекло или в то время, когда солнце максимально ярко. Лучше всего это делать до 10:00 или после 16:00.

Носите свободную одежду. В белой рубашке человек сгорает ровно также, как и в черной. То, что к темным оттенкам ткани солнце «прилипает» лучше — миф. Мокрая одежда также усиливает воздействие солнца.

Обязательно используйте солнцезащитный крем. Главное при выборе средства — маркировка. На упаковке должен быть указан SPF фактор (Sun Protection Factor). Он должен быть не менее 15.

Отдыхать от солнечных ванн необходимо только в помещении. Тень от зонтиков, палаток, деревьев не полностью защищает от ультрафиолета.

Жара в Барнауле.
Жара в Барнауле.
Михаил Хаустов

Что делать, если обгорел или перегрелся

Нужно принять прохладный душ и охладить покровы кожи. Аккуратно промокните кожу без трений и используйте мазь с пантенолом. Простокваша, сметана, дождевая вода и прочие народные средства здесь не помогут.

В тяжелых случаях, когда человек чувствует себя плохо (поднялась температура, есть озноб, кружится голова), необходимо вызвать врача либо обратиться в больницу самостоятельно, поскольку может идти речь о тепловом ударе.

Какие хронические заболевания обостряются летом и как этого избежать

Летом страдают чаще всего люди, у которых есть проблемы с сердцем. Возможны обострения гипертонической болезни (повышение, понижение давления), ишемической болезни сердца (тахикардия, брадикардия — нарушения ритма). Нередко у людей случаются гипертонические кризы, инсульты, инфаркты.

В жару возможны также приступы эпилепсии у пациентов с этой патологией. Возможно ухудшение самочувствия у пациентов с сахарным диабетом.

Избегайте беспокойства и стрессов, не находитесь на жаре, откажитесь от тяжелых работ, вовремя принимайте лекарства, прописанные врачом и пейте большое количество воды.

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