Жара в Алтайском крае затянется еще на несколько дней

Погода в Алтайском крае 16 июля:
- Ночью +9… +14, без осадков, утром местами туман, ветер северный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с,
- Днем +25… +30, по северо-востоку +20… +25, местами в восточных районах дождь, гроза, ветер северный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Алтайском крае 17 июля:
- Ночью +11… +16, в отдельных районах дождь, гроза, ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с
- Днем +21… +26, в южных районах до +31, в отдельных районах дождь, гроза, ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Погода в Алтайском крае 18 июля:
- Ночью +13… +18, в отдельных районах дождь, гроза, ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с,
- Днем +28… +33, в отдельных районах дождь, гроза, ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с.
В Барнауле
16 июля ночью +11… +13, без осадков, ветер северный, 5−10 м/с, днем +25… +27, в конце дня возможен дождь, гроза, ветер северный, 5−10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.
17 июля ночью прогнозируют +13… +15, небольшой дождь, возможна гроза, ветер северо-западный, 5−10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с, днем столбик термометра поднимется до +24… +26, временами дождь, гроза, ветер северо-западный, 5−10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.
18 июля ночью будет +14… +16, временами небольшой дождь, ветер западный, 5−10 м/с, днем ожидают +28…+30, временами дождь, гроза, ветер западный, 5−10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.
Ранее altapress.ru писал, что температура воздуха в июле-2019 в Алтайском крае будет выше среднемноголетних значений на 1−1,5 градуса (при средней +18… +22 градусов).
МЧС напоминает, что в регионе остается сложной обстановка с пожарами. Сухая и ветреная погода привела к увеличению числа ландшафтных возгораний.
Как защитить себя в жару?
В жаркую погоду спасатели рекомендуют не находиться долго на солнце, прятаться в тень и пить больше воды. Во время сильной жары нужно носить светлую одежду и надевать головной убор.
Стоит уделить особое внимание больным и пожилым людям, которые переносят такую погоду особенно тяжело. Если у человека случился тепловой удар, сразу же надо уложить его в тени, на месте, продуваемом ветром, протереть тело влажной тканью.