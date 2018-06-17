Барнаульские врачи больницы РЖД сняли сочный клип ко Дню медика

Врачи барнаульской железнодорожной больницы поздравили коллег креативным видео-роликом с длинноногими медсестрами, живописными пейзажами Барнаула и каретами скорой помощи. Видео собрало на Youtube более 7,5 тысяч просмотров.

https://youtu.be/-CnXOVHMPTY</a>" frameborder="0" allowfullscreen> "В преддверии прекрасного дня, посвященного всем докторам, мы постарались сделать оригинальное поздравление. С днем медика, коллеги!", — так подписали свой ролик врачи барнаульской железнодорожной больницы.