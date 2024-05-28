Барнаульских пациентов с сахарным диабетом начнут принимать в новом месте — еще больше, чем прежде

Консультативно-диагностический центр (КДЦ) может похвастаться сразу двумя важными событиями. Первое — закончен капитальный ремонт шестого этажа корпуса «А». Второе — на новое место переехал амбулаторный эндокринологический центр, который занимается лечением пациентов с сахарным диабетом. Об этом сообщает краевой минздрав.

Пришел к неврологу, ушел к хирургу

В центре работают восемь эндокринологов, офтальмологи, невролог и хирург. Каждый день они принимают порядка 120 пациентов, и в КДЦ уверены — с переездом эта цифра будет только расти.

Большая часть пациентов — это больные сахарным диабетом. И им требуется не один узкий специалист, а сразу несколько. Поэтому работа в центре выстроена таким образом, чтобы каждый пациент мог пройти всех специалистов в максимально короткие сроки вне зависимости от профиля врача, к которому был направлен.

"Например, пациент с диагнозом сахарный диабет попадает к офтальмологу с жалобами на ухудшение зрения, при этом он уже несколько лет не посещал других специалистов, — объясняют в минздраве. — Значит, помимо консультации офтальмолога, он должен обязательно посетить эндокринолога, невролога и хирурга эндокринологического центра, сдать необходимые анализы и пройти исследования и только на основании этого получить заключение врача".

В Диагностическом центре. ДЦАК.

Напоминаем, что амбулаторный эндокринологический центр появился в КДЦ в 2022 году по поручению регионального Минздрава. В его структуру входят кабинеты врачей-эндокринологов, кабинет «диабетической стопы», кабинет «диабетической ретинопатии», невролога и кардиолога. На базе центра сформирован полный регистр пациентов с сахарным диабетом и другими редкими эндокринными патологиями. Также организована «Школа обучения больных сахарным диабетом» и созданы койки дневного стационара эндокринологического профиля.

Педикюр по-медицински

В центре работает уникальный кабинет "диабетической стопы". Сюда обращаются пациенты с мокнущими незаживающими ранами, вросшими ногтями, деформацией ног и другими последствиями сахарного диабета, коснувшихся стоп.

Первым делом хирург проводит медицинский осмотр и на его основе назначает лечение. Оно может быть как медикаментозным, так и хирургическим.

Одна из новинок центра — специальный медицинский маникюрный аппарат. Он делает особый педикюр, который помогает решить проблему вросших ногтей. Раньше при такой проблеме ногти могли только удалить.

Сахарный диабет Freepic

Глаза шире

Чтобы увеличить поток пациентов в центре и сократить время ожидания, работа некоторых специалистов была модернизирована.

Так в кабинете офтальмолога все первичные обследования теперь проводит медсестра. Она проверяет остроту зрения, внутриглазное давление и проводит компьютерную периметрию. После всех обследований медсестра закапывает глаза пациенту для проверки глазного дна и направляют к врачу.

Офтальмолог проверяет состояние глазного дна пациента и проводит компьютерную томографию глаза. На основании всех полученных результатов врач назначает лечение.

Глаз, символы. Источник: freepik.

Вернуть подвижность неподвижному

Эндокринологический центр — не единственный успешный проект Консультативно-диагностического центра. В апреле 2023 года здесь открылось реабилитационное отделение, которое помогает пациентам с проблемами опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.

Отделение принимает людей после переломов, перенесенных операций, протезирования суставов, а также с жалобами на стойкий болевой синдром и слабость в конечностях. С похожей проблемой обратились Елена Дворянскова и Вероника Николаева — у них практически не двигалась кисть одной руки.

При поступлении в отделение врачи оценивают возможности пациента, составляют индивидуальный план лечения и дают рекомендации по дальнейшему восстановлению. Такое же назначили и женщинам. Как реабилитационное отделение помогло пациенткам вернуться к прежней жизни и продолжить заниматься любимым делом — в нашем большом материале.

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