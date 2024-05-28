Барнаульских пациентов с сахарным диабетом начнут принимать в новом месте — еще больше, чем прежде

Пришел к неврологу, ушел к хирургу
В центре работают восемь эндокринологов, офтальмологи, невролог и хирург. Каждый день они принимают порядка 120 пациентов, и в КДЦ уверены — с переездом эта цифра будет только расти.
Большая часть пациентов — это больные сахарным диабетом. И им требуется не один узкий специалист, а сразу несколько. Поэтому работа в центре выстроена таким образом, чтобы каждый пациент мог пройти всех специалистов в максимально короткие сроки вне зависимости от профиля врача, к которому был направлен.
"Например, пациент с диагнозом сахарный диабет попадает к офтальмологу с жалобами на ухудшение зрения, при этом он уже несколько лет не посещал других специалистов, — объясняют в минздраве. — Значит, помимо консультации офтальмолога, он должен обязательно посетить эндокринолога, невролога и хирурга эндокринологического центра, сдать необходимые анализы и пройти исследования и только на основании этого получить заключение врача".
Напоминаем, что амбулаторный эндокринологический центр появился в КДЦ в 2022 году по поручению регионального Минздрава. В его структуру входят кабинеты врачей-эндокринологов, кабинет «диабетической стопы», кабинет «диабетической ретинопатии», невролога и кардиолога.
На базе центра сформирован полный регистр пациентов с сахарным диабетом и другими редкими эндокринными патологиями. Также организована «Школа обучения больных сахарным диабетом» и созданы койки дневного стационара эндокринологического профиля.
Педикюр по-медицински
В центре работает уникальный кабинет "диабетической стопы". Сюда обращаются пациенты с мокнущими незаживающими ранами, вросшими ногтями, деформацией ног и другими последствиями сахарного диабета, коснувшихся стоп.
Первым делом хирург проводит медицинский осмотр и на его основе назначает лечение. Оно может быть как медикаментозным, так и хирургическим.
Одна из новинок центра — специальный медицинский маникюрный аппарат. Он делает особый педикюр, который помогает решить проблему вросших ногтей. Раньше при такой проблеме ногти могли только удалить.
Глаза шире
Чтобы увеличить поток пациентов в центре и сократить время ожидания, работа некоторых специалистов была модернизирована.
Так в кабинете офтальмолога все первичные обследования теперь проводит медсестра. Она проверяет остроту зрения, внутриглазное давление и проводит компьютерную периметрию. После всех обследований медсестра закапывает глаза пациенту для проверки глазного дна и направляют к врачу.
Офтальмолог проверяет состояние глазного дна пациента и проводит компьютерную томографию глаза. На основании всех полученных результатов врач назначает лечение.
Вернуть подвижность неподвижному
Эндокринологический центр — не единственный успешный проект Консультативно-диагностического центра. В апреле 2023 года здесь открылось реабилитационное отделение, которое помогает пациентам с проблемами опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.
Отделение принимает людей после переломов, перенесенных операций, протезирования суставов, а также с жалобами на стойкий болевой синдром и слабость в конечностях. С похожей проблемой обратились Елена Дворянскова и Вероника Николаева — у них практически не двигалась кисть одной руки.
При поступлении в отделение врачи оценивают возможности пациента, составляют индивидуальный план лечения и дают рекомендации по дальнейшему восстановлению. Такое же назначили и женщинам. Как реабилитационное отделение помогло пациенткам вернуться к прежней жизни и продолжить заниматься любимым делом — в нашем большом материале.
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