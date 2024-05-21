"Готова вместе с дочерью лечь". Как врачи помогают родственникам пациентов с психическими заболеваниями не сойти с ума

Психическое заболевание – это история не про одного человека. Оно затрагивает и пациента, которому поставили диагноз, и его близких, переживающих за здоровье родственника. Как принять диагноз родного человека и научиться жить по-новому, сохранив собственный разум, рассказали в психиатрической больнице им. Эрдмана.

Не просто дурной характер

Специалисты отмечают, что чаще всего самое сложное для семьи пациента – это принять тот факт, что их близкий серьезно болен. Особенно это непросто родителям молодых людей и подростков, «людей с нереализованным потенциалом», подчеркивает главный внештатный специалист по медицинской психологии Ирина Пеккер.

«К нам долгое время ходила на занятие вся семья. Это молодой человек, страдающий психическим расстройством, его мама и папа, - вспоминает Ирина Пеккер. - Отец семейства долго не принимал болезнь сына и считал, что его поступки продиктованы упрямством и «дурным характером». На протяжении всего цикла занятий мы убеждали папу в том, что сын над ним «не издевается», а его поведение – симптом болезни».

По мнению психиатра и психотерапевта Елены Старенковой, одна из причин такого отрицания – это множество мифов о психических заболеваниях. Например, что пациенту нельзя будет водить автомобиль или вовсе заводить семью. «Сами пациенты и их родственники пребывают в состоянии шока, думая, что раз попали в психиатрическую больницу – значит, всё! Жизнь прекратилась!» - отмечает специалист.

Грусть. Депрессия. Маска CC0

«Психическое заболевание – это всегда история не про одного человека, - считает Елена Старенкова. – Родственники становятся посредниками между самим пациентом и социумом. Они вместе с близким несут бремя болезни, которое им кажется общим на всех клеймом сумасшедшего. Конечно, это тяжело».

Пять непростых шагов

По словам заведующей диспансерным отделением № 2, психиатра Елены Шипулиной, каждая семья проходит через пять этапов:

Первый – начало болезни. На этом этапе родственники впервые встречаются с проявлениями заболевания. Второй – установление диагноза. Близкие узнают о причинах недомогания их родственника и пытаются принять факт психического расстройства. Однако не многим семьям это удается, и они стараются списать странное поведение пациента на испортившийся характер. Третий – лечение. Оно бывает длительным и не сразу дает результаты, но оно необходимо. Четвертый – постепенная адаптация семьи к болезни родственника. Пятый – совместная работа. Семья уже знает, как справляться с болезнью, и помогает пациенту пойти на поправку и адаптироваться к нормальной жизни.

Психология Freepic

Однако без помощи специалиста родственникам больного будет очень сложно самостоятельно преодолеть вся пять шагов. Многие останавливаются уже на второй стадии и окончательно изолируются от общества. Поэтому специально для семей в психоневрологическом диспансере подготовили курс занятий по психообразованию.

«На них мы рассказываем об истории психиатрии, видах психических расстройств, особенностях приема препаратов, даем советы, как вести себя с больным в случае обострения болезни», - рассказывает Елена Шипулина.

В работе врачи применяют методики, разработанные в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

Психология Freepic

Понять, принять, помочь

На занятиях психологи и психиатры помогают родственникам пациента построить правильную стратегию взаимодействия с заболевшим. Врачи рассказывают о причинах, течении и прогнозе развития заболевания. А также проводят для семей общую психотерапию, на которой анализируют механизмы взаимодействия между родственниками и корректируют стиль коммуникации.

Например, в рассказанном случае Ирины Пеккер отцу семейства посоветовали ослабить родительский контроль за парнем и дать ему шанс начать самостоятельную жизнь. В итоге пациент смог найти работу, начал сам себя обеспечивать и начал встречаться с девушкой. «Автономность и адаптивность для наших пациентов – это то, чего мы стремимся достичь в лечении», - отмечает специалист.

Также родственников больного учат заботиться о самих себе. Ведь они – главная опора для пациента. А если их эмоциональные ресурсы будут истощены, то они ничем не смогут помочь своему близкому «Это, знаете, как в самолете: сначала надень маску на себя, а потом – на ребенка», – подчеркивает Ирина Пеккер.

Депрессия. СС0

О показательном случае рассказала психиатр и психотерапевт Евгения Аносова, заведующая отделением оказания психиатрической помощи при расстройствах психотического спектра в условиях дневного стационара:

«17-летяя пациентка более двух лет практически не могла учиться и наносила себе повреждения. Она лечилась от депрессии, но заболевание оказалось значительно серьезнее. Мама девушки очень остро реагировала на болезнь дочери и чуть ли не сама собиралась к нам ложиться. Мы начали курс психообразования одновременно с началом лечения пациентки. За это время мы помогли маме принять тот факт, что у дочери не просто депрессия и возрастные изменения, а самое настоящее душевное расстройство».

По наблюдениям Евгении Аносовой, в семьях, где родственники пациентов регулярно посещают занятия, почти сразу снижается градус напряжения. Родные становятся заметно спокойнее, ведь начинают понимать, чего ожидать от близкого и как себя с ним вести.

Депрессия. СС0

Как результат: девушка пошла на поправку и вернулась в школу, а ее мама воспряла духом. Пациентка сама приезжает на занятия с психиатром, а мать теперь знает, как себя вести с дочерью и что делать в случае обострения. «Сейчас мы вместе с этой семьей готовимся к новому периоду в жизни пациентки: она заканчивает школу и хочет поступать в вуз», - добавляет специалист.

Семья — микросоциум

В психоневрологическом диспансере занятия для родственников пациентов проходят раз в неделю в группах по шесть-девять человек. Всего в 2023 году сеансы по психообразованию посетили почти 90 человек.

Члены семьи приходят на занятия в стационарных отделения больницы им. Эрдмана. Их посещают как индивидуально, в рамках семейных консультаций, так и группами до 15 человек.

«Перед началом каждого курса лекций обязательно проводим анкетирование, – рассказывает Евгения Аносова. – Мы спрашиваем родных, готовы ли они обсуждать с нами проблемы своего близкого? Знают ли о причинах болезни, о том, как действовать в ситуации обострения? По результатам анкетирования понимаем, как родственники относятся к болезни, и как настроены на взаимодействие с нами».

Психолог. Открытые источники в Интернете

Согласно клиническим рекомендациям, курс психообразования для родственников показан при заболеваниях шизофренического спектра, биполярно-аффективных расстройствах и рекуррентном депрессивном расстройстве. А также для близких пациентов с деменцией.

«У меня был случай, когда пациент с деменцией регулярно делал всем членам семьи какие-то мелкие пакости, например, мог справить нужду в шкафу, - вспоминает доктор Елена Старенкова. – Родственники считали, что он делает специально, ругались на больного и жаловались докторам. Так семья жила в постоянном конфликте. И только после того, как мы объяснили родным, что это не обычные «гадости» и вредный характер, а признаки прогрессирующе гозаболевания, конфликт прекратился. Всем стало легче и лечение пошло продуктивнее».

Специалисты психиатрической больницы им. Эрдмана уверены, что участие родственников в лечении пациентов необходимо для всей семьи.

«Семья – это самое ближайшее окружение человека, это микросоциум, в котором человек живет, учится, работает, реализует свои стремления. И если мы говорим о хронических душевных расстройствах, то здесь роль семьи становится еще значительней», – считает Евгения Аносова.

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