Тяжело в лечении. О проблемах лекарственного обеспечения (и не только) в Алтайском крае отчитался минздрав

Более 28 млрд рублей было направлено на лекарственное обеспечение Алтайского края в 2023 году. Однако одними финансами все проблемы не решить, отметил министр здравоохранения Дмитрий Попов. В крае по-прежнему наблюдают дефицит некоторых лекарств, а также несовершенство логистики. Подробнее об этом отчитались на коллегии минздрава.

Внушительный рост

По данным за 2023 год в Алтайском крае на лекарственное обеспечение было направлено более 28 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Это:

коммерческий отпуск лекарств,

обеспечение препаратами льготной категории населения,

финансирование в рамках территориальной программы государственных гарантий.

Министр здравоохранения обратил особое внимание на вторую категорию. По его словам, за пять лет финансирование льготного лекарственного обеспечения увеличилось в четыре раза. Это произошло за счет увлечения средств федерального и регионального бюджета. Последний вырос более чем в два раза.

«Если в 2018 году было направлено 850 млн, то в 2023 году – 1 млрд 640 млн рублей. Мы прогнозируем, что в 2024 этот показатель превысит отметку в 2 млрд рублей», - заявил Дмитрий Попов.

Фармацевт достает упаковку лекарства. Источник: ru.freepik.com, автор aleksandarlittlewolf.

В Алтайском крае в льготном лекарственном обеспечении нуждаются более 666 тыс. человек. 438 тыс. - региональные льготники и 228 тыс. - федеральные.

Вынужденные расходы

Но вместе с финансами выросли и траты. Расходы на лекарства для пациентов за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) хоть и уменьшились с 2021 года (с 5 565 тыс. рублей до 435 тыс.), но при этом все еще превышают показатель 2019 года в 1,5 раза.

Что касается расходов на льготников, то, по словам министра, чек увеличился в три раза за 2018 год как для федеральных пациентов, так и для региональных. Причина тому – рост цен на лекарственные препараты и большой запрос на дорогостоящие средства. По словам Попова, сегодня они составляют без малого 60% от всех лекарств, которые приобретает министерство.

Также для «подстраховки» жителей, чтобы они не остались без важных лекарств, из регионального бюджета выделяется порядка 946 млн рублей или больше 50%, заявил Попов. Средства направляются на обеспечение федеральных льготников.

Лекарства. СС0

Лекарства нет, но есть аналог

При этом край по-прежнему вынужден сталкиваться с дефицитом некоторых препаратов, признает глава здравоохранения. В основном это средства зарубежных фармакологических фирм, которые ушли с российского рынка.

По наблюдениям директора сети аптек «Аптеки Алтая» Ольги Холковской, сегодня недостаточно лекарств для больных сахарным диабетом. «Производится дополнительный закуп, этим занимается Минздрав региона», — сообщила директор.

Также сохраняется проблема с доступностью лекарств, содержащих преднизалон – гормонального средства. «Трудности создает завод-изготовитель на территории РФ. От нас это уже не зависит», — заявила Ольга Холковская.

Полки с лекарствами в аптеке. CC0

Проблему надеются решить активным импортозамещением. Сегодня оно составляет порядка 80%.

«Мы ищем разные возможности для лекарственного обеспечения в полном объеме. Есть аналоговые замены препаратов. Также Минздрав РФ издало документ о ввозе конкретной партии незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента», - сообщил Дмитрий Попов.

В случае, если импортозамещенный препарат не подходит пациенту, врачебная комиссия медучреждения собирает консилиум и определяет варианты замещения лекарства или терапии. Далее ходатайство переходит в Минздрав региона, и ведомство закупает препарат «в разной степени срочности», рассказал глава здравоохранения.

Лекарства. unsplash.com

Каждому селу по витаминке

На сегодняшний день лекарственным обеспечением граждан занимаются порядка 1 678 пунктов. Большая часть из них – это 1353 аптеки занимается розничной продажей лекарств. И 325 точек отпускают препараты для льготных пациентов.

По данным за прошлый год, в регионе было выписано почти 1 млн 700 тыс. рецептов. Из них доля электронных рецептов составила более 83% в 2023 году и 75% в текущем году. «Почему мы «просели» по этому показателю в 2024 году – вызывает вопросы. Напоминаю коллегам, что легитимным такой рецепт делает электронная цифровая подпись лечащего врача», - отметил министр.

Ведущее предприятие на Алтае, занимающееся лекарственным обеспечением льготников – сеть аптек «Аптеки Алтая». Это единственная аптечная организация, которая подчиняется региональному министерству здравоохранения наравне с государственными медучреждениями. Кроме нее обеспечением льготников лекарствами занимается 5% коммерческих аптек, как правило, у них заключен договор о сотрудничестве с «Аптеками Алтая».

Лекарства, таблетки. CC0

Предприятие выступает логистом и обеспечивает прием лекарственных препаратов, их хранение на складе и распределение по аптечным пунктам. Сегодня структура предприятия насчитывает более 40 аптек и аптечных подразделений. В 2023 году к «Аптекам Алтая» присоединилось шесть баранульских аптек, которые находились в плачевном состоянии, и открылось три новых подразделения. Также к сети присоединились аптеки в Бийской зоне, Павловске, Чарыше и Тогуле.

«Сегодня перед «Аптеками Алтая» стоит важная социальная задача. Большинство их пунктов – это 87% - находятся в селах. Уровень рентабельности там намного ниже, чем в городах, что делает эти подразделения убыточными. Но мы идем на это, ради обеспечения лекарствами всех пациентов, и балансируем убытки бюджетом», — отметил Дмитрий Попов.

Министр заявил, что на сегодняшний день регион обеспечивает необходимым лечением всех нуждающихся. «Хотя отдельные категории пациентов и трудности все же есть», - отметил он.

Лекарства, таблетки. Аптека. CC0

Раз, два, три — не продано!

Одна из главных проблем — это не состоявшиеся торги по закупу лекарственных средств. Сегодня таких - высокий процент.

Также в числе проблем: отсутствие, либо некачественное ведение регистров нозологических пациентов, закуп лекарств вне согласованного плана, выросшее число судебных исков и рост номенклатуры препаратов, подлежащих закупу.

«Проблемы касаются всех уровней и участников лекарственного обеспечения», - отметил глава здравоохранения.

Среди прочих трудностей в Минздраве отмечают несовершенство системы логистики. Над этим, по словам Ольги Холковской, уже работают в сети «Аптеки Алтая»:

Лекарство. ССО.

«Мы проанализировали работу сети аптек по части логистики и модернизировали систему. Сегодня наша задача – увеличить выезды автомобилей с лекарствами до аптечных организаций, чтобы пациенты смогли своевременно получить препарат».

Одна из важных разработок предприятия – это система оповещения пациентов «Робот Ксения». Система сообщает, есть ли льготный препарат в наличии, когда и где его можно будет забрать. В день робот совершает около 600 звонков. «Дополнительно этим занимается справочная служба, а также работает прием звонков», - отметила директор предприятия.

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