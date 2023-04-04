4 апреля
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Здоровье

Барнаульский анестезиолог придумала новый способ обезболить пациента во время операции

В алтайском онкодиспансере внедрили новый метод обезболивания для операций при раке легкого. Эта методика станет альтернативой при ограниченной возможности эпидуральной анестезии через позвоночник.

Анестезиолог Юлия Ганзвинд.
Анестезиолог Юлия Ганзвинд.
Онкодиспансер "Надежда".

Молодой врач отделения анестезиологии и реанимации № 1 представила коллегам новую методику обезболивания пациентов во время эндоскопических операций при раке легкого — с помощью внутривенных «капельниц» лидокаином.

«Вообще, для операций на органах грудной клетки используется эпидуральная анестезия, — рассказала врач. — Но не всегда ее можно выполнить, например, из-за ограниченных возможностей введения катетера в эпидуральное пространство позвоночника. Именно для таких ситуаций лидокаиновая анестезия будет оптимальным решением».

При этом врач уточнила, что речь идет лишь о менее продолжительных эндоскопических вмешательствах. При полостных операциях на органах грудной клетки болевой синдром всегда требует полноценной эпидуральной блокады.

Анестезиологи краевого онкодиспансера подсмотрели идею лидокаиновой анестезии в отраслевых научных журналах, правда, российские коллеги рассказывали в них об опыте использования метода при операциях на органах брюшной полости.

«Пришлось адаптировать методику под особенности анестезии в торакальной хирургии: не раз обсуждали это с коллегами в отделении, просчитывали дозировки и длительность инфузии», — рассказала Юлия Ганзвинд.

Прием у онколога.
Прием у онколога.
akod22.ru/

Лидокаиновая анестезия снижает потребность в наркотических анальгетиках для снятия болевого синдрома после операции, уменьшает лекарственную токсичность и, соответственно, риск развития послеоперационной тошноты и рвоты.

После презентации доклада профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и фармакологии Алтайского государственного медицинского университета Вадим Шмелев предложил Юлии Ганзвинд заняться научной работой, что само по себе большая редкость для начинающего врача.

«Еще когда только она пришла к нам в отделение ординатором, Вадим Валентинович предрек, что это будет выдающийся анестезиолог, — признался заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1 Андрей Назаров. — И Юлия Сергеевна оправдывает все авансы в свой адрес. Имея всего год профессионального стажа, она виртуозно выполняет сложнейшие манипуляции, которые не каждый врач с высшей категорией может сделать. За такими врачами будущее, и мы очень гордимся, что они работают в коллективе нашего диспансера».

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