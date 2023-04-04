Барнаульский анестезиолог придумала новый способ обезболить пациента во время операции

В алтайском онкодиспансере внедрили новый метод обезболивания для операций при раке легкого. Эта методика станет альтернативой при ограниченной возможности эпидуральной анестезии через позвоночник.

Молодой врач отделения анестезиологии и реанимации № 1 представила коллегам новую методику обезболивания пациентов во время эндоскопических операций при раке легкого — с помощью внутривенных «капельниц» лидокаином.

«Вообще, для операций на органах грудной клетки используется эпидуральная анестезия, — рассказала врач. — Но не всегда ее можно выполнить, например, из-за ограниченных возможностей введения катетера в эпидуральное пространство позвоночника. Именно для таких ситуаций лидокаиновая анестезия будет оптимальным решением».

При этом врач уточнила, что речь идет лишь о менее продолжительных эндоскопических вмешательствах. При полостных операциях на органах грудной клетки болевой синдром всегда требует полноценной эпидуральной блокады.

Анестезиологи краевого онкодиспансера подсмотрели идею лидокаиновой анестезии в отраслевых научных журналах, правда, российские коллеги рассказывали в них об опыте использования метода при операциях на органах брюшной полости.

«Пришлось адаптировать методику под особенности анестезии в торакальной хирургии: не раз обсуждали это с коллегами в отделении, просчитывали дозировки и длительность инфузии», — рассказала Юлия Ганзвинд.

Прием у онколога. akod22.ru/

Лидокаиновая анестезия снижает потребность в наркотических анальгетиках для снятия болевого синдрома после операции, уменьшает лекарственную токсичность и, соответственно, риск развития послеоперационной тошноты и рвоты.

После презентации доклада профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и фармакологии Алтайского государственного медицинского университета Вадим Шмелев предложил Юлии Ганзвинд заняться научной работой, что само по себе большая редкость для начинающего врача.