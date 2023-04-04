Барнаульский анестезиолог придумала новый способ обезболить пациента во время операции

Молодой врач отделения анестезиологии и реанимации № 1 представила коллегам новую методику обезболивания пациентов во время эндоскопических операций при раке легкого — с помощью внутривенных «капельниц» лидокаином.
«Вообще, для операций на органах грудной клетки используется эпидуральная анестезия, — рассказала врач. — Но не всегда ее можно выполнить, например, из-за ограниченных возможностей введения катетера в эпидуральное пространство позвоночника. Именно для таких ситуаций лидокаиновая анестезия будет оптимальным решением».
При этом врач уточнила, что речь идет лишь о менее продолжительных эндоскопических вмешательствах. При полостных операциях на органах грудной клетки болевой синдром всегда требует полноценной эпидуральной блокады.
Анестезиологи краевого онкодиспансера подсмотрели идею лидокаиновой анестезии в отраслевых научных журналах, правда, российские коллеги рассказывали в них об опыте использования метода при операциях на органах брюшной полости.
«Пришлось адаптировать методику под особенности анестезии в торакальной хирургии: не раз обсуждали это с коллегами в отделении, просчитывали дозировки и длительность инфузии», — рассказала Юлия Ганзвинд.
Лидокаиновая анестезия снижает потребность в наркотических анальгетиках для снятия болевого синдрома после операции, уменьшает лекарственную токсичность и, соответственно, риск развития послеоперационной тошноты и рвоты.
После презентации доклада профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и фармакологии Алтайского государственного медицинского университета Вадим Шмелев предложил Юлии Ганзвинд заняться научной работой, что само по себе большая редкость для начинающего врача.
«Еще когда только она пришла к нам в отделение ординатором, Вадим Валентинович предрек, что это будет выдающийся анестезиолог, — признался заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1 Андрей Назаров. — И Юлия Сергеевна оправдывает все авансы в свой адрес. Имея всего год профессионального стажа, она виртуозно выполняет сложнейшие манипуляции, которые не каждый врач с высшей категорией может сделать. За такими врачами будущее, и мы очень гордимся, что они работают в коллективе нашего диспансера».