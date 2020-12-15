Барнаульский травматолог предостерег от предновогодних уборок и алкогольного экстрима

Новогодние травмы начинаются еще с подготовки к празднику, когда люди затевают генеральную уборку, а во время и после праздника «экстремалят» и бьются на горках. Об этом рассказал травматолог-ортопед краевой больницы скорой медицинской помощи Сергей Свиридов. В период ноговогодних каникул в травмпункты иногда обращаются до 100 человек в сутки.

Предновогодние травмы в особенности касаются пожилых, но и молодые люди часто оказываются «жертвами чистоты». Развешивание новых штор и гирлянд, стоя на стуле или столе, часто заканчивается падением. «Падают много, и Новый год уже встречают в отделении травматологии», — говорит врач.

«Главная проблема всех людей, которые получают какие-либо травмы — это спешка, — считает Сергей Свиридов. — Поэтому главное правило: не торопиться».

Сам праздник тоже приносит немало работы травматологам: «Обильное застолье с алкоголем приводит к такому явлению как „Смотрите, как я могу!“, и мы получаем нового пациента».

Сергей Свиридов говорит, что при отсутствии координации часто люди не доходят до снежных городков и горок и получают травмы после падения по пути.

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На горках люди иногда получают серьезные увечья. Популярные ватрушки травматолог называет «снарядом смерти». Высокая скорость при столкновении с другими участниками веселья дает травмы, которые лечатся тяжело, а иногда и вовсе не лечатся.

На праздниках травматизм, по оценкам врачей, поднимается в три раза. При этом в структуре общей инвалидности 20% занимают именно травмы.

Сергей Свиридов призвал людей обращаться в травмпункт и не заниматься самолечением, поскольку иногда даже опытный врач не всегда может отличить растяжение от разрывая связок или обнаружить перелом: «Даже если это обращение будет, можно сказать, напрасным, и врач скажет, что можно лечиться дома и ничего страшного нет, лучше все же перестраховаться».

При чем обращаться в травмпункт надо сразу после получения травмы, но часто человек все еще героически досиживает новогоднюю ночь за столом, а после еще сутки болеет с похмелья, и приходит к врачу уже с внушительным отеком. Лечение в этом случае затруднительно, а процесс выздоровления существенно затягивается.