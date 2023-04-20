Барнаульский врач-физиотерапевт объяснила, почему не всем людям можно бегать

С лишним весом не всегда нужно бороться при помощи интенсивных спортивных занятий, уверена врач-физиотерапевт центра восстановительной медицины и реабилитации «Пигмалион» Лариса Гоман. Некоторым людям бег и серьезные нагрузки на опорно-двигательный аппарат вовсе противопоказаны.

Проблемам с ногами, главными из которых все чаще становятся плоскостопие и пяточные шпоры, а также всевозможные околосуставные расстройства, немало способствует неправильно подобранная обувь, считает врач.

Материалы, из которых массово изготавливают обувь, оставляет желать лучшего. Кроме того, иногда она анатомически не подходит к стопе.

«В любой обуви стопа должна „спать“. Но иногда в угоду моде или дешевизне мы как будто не замечаем, что тут давит, а там трет, а к вечеру ноги отекают и устают», — говорит Лариса Гоман.

Если пятка не зафиксирована обувью или свод стопы не держит специальная стелька, то обувь стаптывается, еще больше усугубляя проблему. Совершенно плоская обувь также способна «испортить» стопу — она не физиологична.

Старая обувь. unsplash.com

«К 50 годам каждой женщине стоит подумать о стельках. Если мы говорим о профилактике, то специальные стельки для обуви можно купить в любом ортопедическом салоне. Если нужно уже корректировать проблему, стельки должен индивидуально подбирать врач-ортопед», — говорит Лариса Гоман.

Подбор происходит с помощью специального прибора — плантографа — он предназначен для получения оттиска изображения площади опоры стопы и необходим для выяснения наличия плоскостопия или иных деформаций. У всех людей разное положение стопы и пальцев, поэтому и требуется индивидуальный подход.

Правильное положение стопы значительно снимает нагрузку с голеностопного, коленного и — выше — тазобедренного суставов.

Ноги. Стопы. pixabay.com

В итоге уменьшается и нагрузка на позвоночник. Постоянное искаженное положение стопы формирует стойкий болевой синдром, усталость и гипертонус мышц стопы, появление пяточных шпор.

Проблемы со стопами обостряются с возрастом.

«Эластичность связок и мышц теряется, — объясняет врач. — С возрастом это заметно не только на лице, но и на ногах. Стопа буквально опускается, проседает, возникает так называемое возрастное плоскостопие».

Чаще всего этому подвержены женщины. Усугубить проблему может лишний вес.

Часто для того чтобы сбросить вес женщины используют крайние меры — например, усиленные физические нагрузки.