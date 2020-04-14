Барнаульцы неоднозначно отреагировали на кадры из детского коронавирусного госпиталя

На базе инфекционного отделения Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства подготовили детский инфекционный госпиталь. Если в регионе будет более пяти заболевших коронавирусом детей, их направят туда, сообщили в краевом министерстве здравоохранения и показали фотографии из палат. На снимки барнаульцы отреагировали бурно.

Детский госпиталь рассчитан на 108 мест, из них 15 — реанимационных.

При необходимости центр располагает еще 42 аппаратами ИВЛ для развертывания дополнительных реанимационных мест, рассказали в минздраве.

«Для госпиталя также дополнительно закуплены кислородоконцентраторы и рециркуляторы. В больнице подготовлено 6 боксов с отдельными входами для пациентов для принятия больных с признаками коронавирусной инфекции», — говорят в ведомстве.

В боксе пациенты будут находиться до подтверждения или снятия диагноза. При подтверждении их переведут в основное отделение, где оборудованы палаты «мать и дитя» и двухместные палаты. Дети до 7 лет госпитализируются с родителем или представителем родителя (также с подтвержденным диагнозом Covid-19).

Комментаторы в Instagram указали на дыры в линолиуме, отсутствие ремонта, «ободранную плитку». назвали это «позором» и «печальным» зрелищем.

«Не переживайте, ремонт отделения запланирован на этот год. Сейчас сложилась такая ситуация, что отделение нужно для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией», — ответили в минздраве.

Другая половина подписчиков посчитала дыры в линолиуме не самой важной проблемой в нынешней ситуации:

«Вас действительно волнует в данной ситуации дырка в линолиуме? Да пусть хоть две дырки, лишь бы было где и кому в случае чего лечить детей», «Врачи готовятся спасать, не дай Бог, ваших деток, а вы о дырах. Дыры точно никак не повлияют на выздоровление деток, а профессионализм врачей и наличие аппаратуры помогут».

По данным на 14 апреля, в Алтайском крае зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией у детей, все они проходят лечение в Горбольнице № 11 и находятся в индивидуальных боксах.

Все дети чувствуют себя удовлетворительно, добавили в минздраве.

Всего в крае зафиксировано 36 случаев заболевания Covid-19. Выписано три человека, 33 продолжают лечение.