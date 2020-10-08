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Здоровье

Барнаульцы разработали памятку, которая поможет минздраву справиться с коллапсом

Жители Алтайского края столкнулись с серьезной проблемой в здравоохранении. Люди жалуются: «до поликлиник не дозвониться, скорые не вызвать». Подписчики сообщества «Barnaul22» предложили краевому минздраву создать памятку, которая разъяснит, что нужно делать при том или ином симптоме.

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com

А чтобы краевым властям было легче, предложили образец:

Нужно составить алгоритм: в каких случаях вызывать скорую помощь, в каких участкового врача, в каких — самим идти в поликлинику. Подробно прописать все правила поведения, чтобы люди не впадали в панику, а действовали по чёткой схеме.

Автор «инструкции» опубликовал ее в комментариях под одним из постов в барнаульском сообществе. Памятка настолько понравилась подписчикам, что администрация сообщества продублировала ее отдельным постом.

«Зарплату министра отдайте автору», — шутят комментаторы.

Ранее сообщалось, что «скорая помощь» в Барнауле не справляется со шквалом вызовов. В краевом минздраве проблему признают, но простых решений в сложившейся ситуации не видят.

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