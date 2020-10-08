Барнаульцы разработали памятку, которая поможет минздраву справиться с коллапсом

Жители Алтайского края столкнулись с серьезной проблемой в здравоохранении. Люди жалуются: «до поликлиник не дозвониться, скорые не вызвать». Подписчики сообщества «Barnaul22» предложили краевому минздраву создать памятку, которая разъяснит, что нужно делать при том или ином симптоме.