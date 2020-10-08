Барнаульцы разработали памятку, которая поможет минздраву справиться с коллапсом

А чтобы краевым властям было легче, предложили образец:
Нужно составить алгоритм: в каких случаях вызывать скорую помощь, в каких участкового врача, в каких — самим идти в поликлинику. Подробно прописать все правила поведения, чтобы люди не впадали в панику, а действовали по чёткой схеме.
Автор «инструкции» опубликовал ее в комментариях под одним из постов в барнаульском сообществе. Памятка настолько понравилась подписчикам, что администрация сообщества продублировала ее отдельным постом.
«Зарплату министра отдайте автору», — шутят комментаторы.
Ранее сообщалось, что «скорая помощь» в Барнауле не справляется со шквалом вызовов. В краевом минздраве проблему признают, но простых решений в сложившейся ситуации не видят.