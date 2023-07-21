Берегите мозги. Зачем в Алтайском крае увеличили количество "инсультных" коек

Помощь ближе
В Алтайском крае изменен подход к оказанию медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения и инфарктом миокарда, сообщает минздрав региона. Чтобы не терять драгоценное время, пациентов напрямую доставляют машинами скорой помощи в первичные сосудистые отделения.
Сегодня эту медицинскую помощь оказывают региональные и первичные сосудистые отделения в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Славгороде, Камне-на-Оби. Также запланировано открытие ПСО в Алейске, на базе Благовещенской ЦРБ, уже начаты подготовительные работы для их создания.
Чтобы приблизить высокотехнологичную медпомощь пациентам такого профиля, в двух межрайонных центрах в Бийске и Рубцовске выполняют рентгенэндоваскулярные вмешательства. Эту помощь получают не только жители городов, но и межрайонного округа. Тем самым сокращается время доставки экстренных пациентов, которых ранее приходилось доставлять в Барнаул.
Кроме того на «скорой» внедрена дистанционная передача электрокардиограмм (ЭКГ) от бригад службы «скорой медицинской помощи» в Алтайский краевой кардиологический диспансер, что помогает экстренно определить диагноз, а значит и правильно выстроить маршрутизацию пациента и своевременно начать лечение.
На третьем месте
22 июля ежегодно отмечается Всемирный день мозга. Для его здоровья, как говорят врачи, важно сохранять высокий уровень умственной активности, больше двигаться, следить за давлением и своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.
Нарушения работы мозга могут быть весьма разнообразными: нервно-мышечные заболевания, эпилепсия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, различные виды деменций, хроническая ишемия головного мозга и инсульт.
По статистике, в Алтайском крае ежегодно 6-8 тыс. человек переносят инсульт. Как причина смерти он занимает третье место в РФ после ишемической болезни сердца и онкологических заболеваний.
Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой или разрывом сосудов. Три четверти всех случаев заболевания – ишемический инсульт. Это нарушение функций мозга вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу.
Вторая разновидность инсульта - геморрагический. Его еще называют нетравматическое внутримозговое кровоизлияние. Такие инсульты чаще заканчиваются смертью пациента.
Давление в норме
Среди факторов развития инсульта есть те, что скорректировать нельзя: возраст, пол и наследственность. Чем старше человек, тем выше риск возникновения этого заболевания. Мужчины подвержены инсультам больше, чем женщины, при этом приступы случаются у них в более раннем возрасте, и в тех семьях, в которых инсульты уже случались.
К тем факторам, которые можно скорректировать, относится артериальная гипертензия. Если человек страдает высоким артериальным давлением, но не принимает лекарства, риск возникновения инсульта у него существенно выше.
Также среди факторов риска: сердечнососудистые заболевания, мерцательная аритмия, нарушения липидного обмена (высокий уровень холестерина), некомпенсированный сахарный диабет, гиподинамия, избыточная масса тела, заболевания свертываемости крови, вредные привычки - курение и алкоголь.
Врачи говорят, при инсульте не получится улыбнуться, поднять обе руки и повторить простую фразу. Если заметили такие симптомы у близких - сразу вызывайте скорую, есть всего несколько часов, чтобы спасти жизнь. Чем быстрее доставить пациента в первичный сосудистый центр, тем больше шансов на полноценную жизнь после выписки.