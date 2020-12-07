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Здоровье

Бьет по сосудам. Врач назвал наиболее частое последствие коронавируса

Изменение артериального давления является наиболее частым последствием коронавируса, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, сообщает Lenta.ru.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Как отметил медик, после болезни снижается эластичность сосудистых стенок по всему организму. В результате имеет место тенденция к повышению давления.

«Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания», — сказал Владимир Болибок.

Пока остается не ясным, являются ли данные последствия COVID-19 долговременными или кратковременными.

Ранее сало известно, что в России растет число жалоб на проблемы с памятью, ориентированием во времени и пространстве после перенесенного COVID-19.

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