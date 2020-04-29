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Здоровье

Без доказательств эффективности: Минздрав расширил перечень препаратов от коронавируса

Минздрав России опубликовал на своем сайте во вторник временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус.
Коронавирус.
zdravalt.ru

До 13 расширен список возможных лекарств для лечения заболевания у взрослых, пишет ТАСС.

Однако само ведомство подчеркнуло, что нет объективных доказательств эффективности применения этих препаратов.

«Учитывая отсутствие объективных доказательств эффективности применения вышеуказанных препаратов при COVID-19, назначение лечения должно обязательно сопровождаться получением добровольного информированного согласия пациента (или его законного представителя)», ― подчеркивает Минздрав.

Согласно приведенным рекомендациям, при COVID-19 возможно применение препаратов (международное непатентованное наименование) — гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир, тоцилизумаб, сарилумаб, метилпреднизолон, дексаметазон, барицитиниб, пишет bfm.ru.

Между тем в конце марта Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России заявило о начале выпуска медицинского препарата против коронавируса. Его разработали на основе противомалярийного лекарства «Мефлохин».

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