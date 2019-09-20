Без крови и насосов. Как в Алтайском крае проводят сложные операции на сердце

Алтайские кардиологи внедряют уникальные методики проведения сложных, но щадящих для больного операций на сердце. Профессор кафедры факультетской хирургии, доктор медицинских наук, ангиохирург Николай Хорев рассказал altapress.ru, как не стать пациентом кардиодиспансера, что такое операция «без насоса» и почему в Алтайском крае наконец-то снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Краткое содержание

Что говорит статистика

— Структура смертности в России и в крае такова, что в 56−57% всех смертей среди населения причиной становятся именно сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте онкология.

Так было не всегда. Это связано с продолжительностью жизни. Еще пару веков назад люди чаще всего умирали от травм, инфекций и острых заболеваний брюшной полости.

Вот, например, летальность от перитонита в 1890 году в клиниках Германии составляла 90%. В среднем люди доживали до 40 лет. Сердечно-сосудистые заболевания просто не успевали появляться.

Сейчас травм, отравлений, туберкулеза стало меньше, продолжительность жизни увеличивается, а значит, сердце изнашивается. Исходя из статистики, понятно, на чем нужно сосредоточить усилия.

Факт По данным Росстата, в Алтайском крае от болезней системы кровообращения в 2018 году умерло 13 580 человек. Уровень смертности выше, чем в России на 1% и выше чем в Сибирском федеральном округе на 6,8%. Смертность у мужчин выше, чем у женщин на 13,3%. В городе смертность выше, чем в селе на 9,2%.

Алтайский краевой кардиологический диспансер. Минздрав Алтайского края.

Безусловные обследования

— С начала 2019 года по приказу регионального минздрава в крае действует новая схема оказания помощи больным с острым инфарктом миокарда. Пациента госпитализируют не в ближайший стационар, а сразу на уровень крупных центров.

Кардиоцентру в Барнауле придали «решающий статус», создали маршруты движения больных, стали проводить консультирование на местах, учли еще ряд моментов.

Люди с болью в груди могут рассчитывать на оказание качественной помощи, в том числе специализированной. Коронарография — исследование сосудов сердца, тромболизис — растворение тромба, установка стента — все это делается мгновенно, без предварительных «условий».

Систему просто оптимизировали, и практически без вложения каких-либо средств — о чудо! — получили высокий результат.

Факт По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, по результатам пяти месяцев 2019 года так называемая госпитальная летальность (когда пациент умирает в медучреждении) от инфаркта миокарда снизилась на 33%, от пневмонии на 36%, а от инсультов лишь на 2,7%.

Алтайский краевой кардиологический диспансер. Минздрав Алтайского края.

Миллионы сердец

— На самом деле, не все сердечно-сосудистые заболевания требуют хирургического вмешательства. Вместе с тем, больные не только с инфарктом, но и ишемической болезнью сердца, склерозом сосудов сердца и другими проявлениями атеросклероза нуждаются в восстановлении кровообращения. Чтобы, с одной стороны, предупредить повторные обострения, с другой — улучшить качество и продолжительность жизни.

Классическое лечение больных с нарушением кровообращения в сердце — аортокоронарное шунтирование. Одним из первых его провел в 1964 году российский хирург Василий Колесов. Причем, на работающем сердце. Эту операцию сравнивали с первым полетом человека в Космос, до такой степени невозможной она казалась. Сейчас количество этих операций в мире исчисляется миллионами.

Новые технологии, подходы и знания в кардиохирургии появляются каждые пять-семь лет. Чтобы просто внедрить какую-то технику, не нужно много ума, нужны деньги, чтобы пригласить специалиста. Мы же в Алтайском крае занимаемся не только внедрением, но и разработкой новых методов.

У нас есть ряд разработок для операций на сердце и лечения мультифокального атеросклероза — это одновременные операции на сосудах сердца и головного мозга.

В приоритетах Кардиоцентра — как раз не только лечение уже состоявшегося инфаркта миокарда, но и хирургия ишемической болезни сердца — то самое шунтирование. Количество операций в Алтайском крае в разные годы составляло от 500 до 700.

Факт На первом месте среди причин смертности от болезней системы кровообращения (БСК) в Алтайском крае — ишемическая болезнь сердца и инфаркты миокарда. На втором — цереброваскулярные болезни: нарушения мозгового кровообращения и инсульты. Эти две причины составляют 88,4% от всех смертей от БСК. На третьем — внезапная сердечная смерть — 2,5%. На четвертом и пятом — болезни с повышенным артериальным давлением и общий атеросклероз — по 1,3%.

Алтайский краевой кардиологический диспансер. Минздрав Алтайского края.

Перекачивание крови

— Основная доля аортокоронарных шунтирований проводится с использованием искусственного кровообращения. То есть сердце останавливают, вместо него работает аппарат.

Это не всегда хорошо, потому что вызывает массу сдвигов во всем организме. Прежде всего, в мозге: после такой операции могут появиться нарушения в высшей нервной деятельности.

Почки, печень, легкие — остановка сердца влияет на все. Пациент долго реабилитируется и находится в стационаре.

Кроме того, при таком подходе случаются обильные кровопотери, и есть необходимость переливания донорской крови или ее компонентов. Это тоже плохо.

Алтайский краевой кардиологический диспансер. Минздрав Алтайского края.

Филигранный хирург

— Чтобы минимизировать эти риски, в мире разработали метод шунтирования на работающем сердце — off pump — «без насоса».

При искусственном кровообращении сердце остановлено, и врач более спокоен. Аппарат, можно сказать, «либерализует» действия врача. А вот off pump требует филигранности, операции должны проводить хирурги, безупречно владеющие техникой. Ну, представьте, надо пришить что-то на колышущийся «объект».

Используется специальный инструмент для стабилизации отдельных участков, чтобы минимизировать биение. Шить нужно максимально быстро, счет идет всего на несколько десятков секунд, может быть, минуту. Например, Роберт Гетц, который одним из первых «сделал» работающее сердце в Нью-Йорке, потратил на это 17 секунд.

В США примерно четверть шунтирований проводят off pump, в Японии и Южной Корее — до 60%. У нас все зависит от региона: в Иркутске и Астрахани (в ведущих центрах) — до 90%. В Сибирском регионе — чуть больше 30%.

В Барнауле впервые сделали шунтирование на работающем сердце в Кардиоцентре в 1990-е. Сюда приезжал знаменитый бельгийский хирург Поль Сержант.

Мы имеем хорошие результаты сейчас. В некоторой степени снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний связано именно с хирургией.

Алтайский краевой кардиологический диспансер. Минздрав Алтайского края.

Вдоль и поперек

— В основном аортокоронарное шунтирование делают путем рассечения грудины. Вы представляете? Это тяжелейшая хирургическая травма для пациента и реакция на нее соответствующая.

После операции все надо «закрыть», часто бывает, что грудина долго не срастается. Даже при условии, что операция проводится на работающем сердце, это грозит серьезными последствиями и длительной реабилитацией.

В конце 1990-х появились первые работы по малоинвазивным техникам. Длина разреза при таком подходе в разы меньше — около 10 см на грудной клетке сбоку.

Читать далее Это так же, как сейчас мы делаем операции на желчном пузыре, на матке, на суставах, используя проколы, а не разрезы. Кровопотери в таких случаях в разы меньше, переливание не требуется. Одна из последних таких операций на работающем сердце была сделана недели три назад, я на ней присутствовал — внутреннюю грудную артерию имплантировали в одну из артерий сердца. Больной проснулся через несколько часов после операции. Мы его немного дольше продержали в реанимации. Операция прошла в пятницу, в понедельник он уже ходил, и через несколько дней швы были сняты.

Дешевле обычного

— Немаловажный факт для нашего региона: малоинвазивные операции на работающем сердце — дешевые. В США, кстати, тоже дешевые, но там структура расходов другая. В стоимость какой-либо процедуры там закладывается в основном не расходный материал и не амортизация оборудования, а длительность нахождения пациента в стационаре (вот это по-настоящему дорого) и стоимость работы хирурга.

У нас, наоборот, самое дорогое — это как раз «расходники» — оксидинаторы, шовный материал, средства для наркоза, перевязочные средства. Но в целом малоинвазивные операции off pump гораздо дешевле обычных.

Если мы будем развивать это направление, то сможем с меньшими затратами делать большее количество операций. К чему мы и стремимся. И это, конечно, повлияет на показатель смертности.

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Кто рискует

— Есть факторы риска. Курение в разы увеличивает возможность сердечно-сосудистых заболеваний, особенно сосудов ног. В развитых странах почти поголовно бросают курить.

В этой связи не могу не вспомнить Николая Герасименко, который занял активную позицию, и его законодательные инициативы в Госдуме имеют определенную силу. Мы видим, что в сравнении с 1990-ми стало гораздо меньше больных, например, с атеросклерозом сосудов ног. Другие факторы — повышенное артериальное давление и холестерин.

И еще. К 2030 году, по прогнозам, в мире будет более 500 млн больных диабетом. Ишемия нижних конечностей связывается в мировой медицине теперь уже не с атеросклерозом, а именно с диабетом.

Простая профилактика

— Если эти факторы риска есть, с ними надо бороться. Что касается фармакологических средств, то статины (группа препаратов, борющихся с высокими уровнями холестерина в крови) сейчас имеют самую большую научную доказательную базу. В отличие от широко рекламируемых на телевидении препаратов.

В какой-то степени и хирургия — это тоже способ профилактики острых сердечных «событий». Выжившим после инфаркта, чтобы не умереть от второго (а вероятность велика), тоже стоит соблюдать меры предосторожности.

На самом деле все рецепты очень просты, априори известны и исходят просто из здорового образа жизни: рациональное питание и умеренные физические нагрузки.

Алтайский краевой кардиологический диспансер. Минздрав Алтайского края.

Продайте машину

— Я лично плаваю в бассейне, у меня «Обь» под боком. Мне очень нравится. Этот вид спорта, на мой взгляд, — один из самых важных для сохранения здоровья вообще. Может, потому что мы все вышли из воды, и в какой-то мере организм это помнит.

Вот сейчас мы с вами в железнодорожной больнице, а мне утром надо было в Кадиоцентр, я поехал на троллейбусе. А после обеда мне читать лекцию в медуниверситете, и я пойду туда пешком. Хотя моя машина вот тут под окнами стоит.

Ко мне как-то пациент приходил. Ему прямо прописано иметь большую физическую активность, а я вижу, что ее недостает. Я спрашиваю: «Есть ли у вас автомобиль?». И он с чувством огромной гордости начинает рассказывать, какая у него хорошая, большая и дорогущая машина. Я говорю: ну, так продайте ее.

Что известно о докторе Хореве

Николай Германович Хорев — член Европейского общества сосудистой и эндоваскулярной хирургии, член Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России, член Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, Российского общества хирургов, сердечно-сосудистый хирург высшей квалификационной категории. Имеет более 300 научных работ.