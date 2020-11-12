Без Снегурочки: депутаты задумались о запрете сказочных персонажей для вызовов на дом

Россиянам стоит запретить приглашать Деда Мороза со Снегурочкой на дом, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. А региональным властям уже сейчас нужно задуматься о рекомендациях для жителей перед новогодними праздниками.

Многие россияне в преддверии любимого праздника традиционно заказывали аниматоров на дом для своих детей.

В этом году из-за пандемии коронавируса от таких подарков лучше отказаться. В нынешних обстоятельствах это может быть просто небезопасно, пояснил политик. Поэтому не помешает разработать дополнительные ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом городе.

«Наверно, стоит подумать над тем, чтобы власти регионов сами сделали рекомендации, в которых традиционные поздравления детей были бы отложены или переведены в новый, онлайн формат. Безусловно, дети будут ждать появления Деда Мороза, но в текущих условиях здоровье важнее. Думаю, если Дедушка со Снегурочкой принесут домой не только подарки, но и коронавирус, все члены семьи этому не очень обрадуются», — цитирует Милонова News.ru.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко порекомендовал жителям России встретить Новый год и провести каникулы дома.

«Рекомендации звучат, в первую очередь они, конечно, касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты. И поскольку Новый год является семейным праздником, я думаю, что это один из лучших вариантов, посвятить время семье и в том числе создать определенные условия безопасности», — сказал министр.

Московские власти приняли решение отменить в этом году проведение любых массовых новогодних гуляний в столице. Не будут проводиться и рождественские мероприятия.