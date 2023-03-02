Безнадежного пациента с четвертой стадией рака вылечили в Новосибирске

В Новосибирске радиотерапевты полностью излечили 77-летнего пациента с последней стадией рака кожи, сообщает РИА Новости.

У паллиативного больного уже развилась 15-сантиметровая кровоточащая опухоль около левого уха.

Врачи рассказывают, что все образование было пропитано кровью из-за проросших сосудов. При этом для опухоли такое кровоснабжение выгодно — помогает быстрее расти.

В итоге сделали ставку на ускоренный курс дистанционной лучевой терапии высокой точности.

На первом этапе облучение позволило купировать кровотечение и создать условия для заживления. Через три недели на уменьшившейся опухоли провели полноценный лечебный лучевой курс.

А спустя три месяца врачи подтвердили полный регресс опухоли и выздоровление.

«Вопреки тому, что агрессивный плоскоклеточный рак последней стадии, как правило, дает метастазы, данному пациенту повезло — процесс никуда не распространился. О неприятном периоде жизни на данный момент будет напоминать только небольшой шрам», — отметили в медицинском центре.

Ранее ускорителем нейтронов сибирские ученые вылечили кошек и собак от рака.