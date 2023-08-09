9 августа
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Здоровье

Был выявлен способ борьбы с камнями в почках во время жары

Жаркая погода провоцирует обезвоживание и появление камней в почках, справиться с которым можно, восполняя водный баланс . Об этом рассказал уролог из США в газете South Florida Sun Sentinel.

Жара в Барнауле.
Жара в Барнауле.
barnaul.org

Жарким летом люди, которые страдают от камней в почках, чаще обращаются в отделения неотложной помощи. Связано это с тем, что повышение температуры провоцирует обезвоживание организма и образование камней.

На открытом воздухе люди теряют жидкость из-за потоотделения, но даже те, кто использует кондиционер, тоже подвержены риску.

Врач пояснил: «При кондиционировании воздуха мы можем обезвоживаться из-за того, что вода незаметно испаряется с нашей кожи».

По словам врача, количество необходимой жидкости зависит от степени потоотделения. Можно ориентироваться на количество мочи: ее должно быть около двух литров.

А признаки камней в почках, включающие боль под грудной клеткой, которая приходит и уходит, или кровь в моче, требуют срочного обращения в медицинское учреждение, заключил уролог.

Ранее онкобольному полностью восстановили утраченный нос.

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